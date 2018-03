Grupo Tablado de Arruar estreia segunda parte da trilogia 'Abnegação'

Foto: Annelize Tozetto/Divulgação

Murilo Bomfim

Após passar pelo Festival de Curitiba, ‘Abnegação II – O Começo do Fim’ estreia na cidade. A peça do grupo Tablado de Arruar é a segunda parte da Trilogia ‘Abnegação’, que começou em fevereiro do ano passado e deve ser concluída em 2016.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa segunda parte se passa 15 anos antes da primeira. Conta a história de Jorge, um homem que ajuda a criar uma lógica política mas, depois, ao se negar a fazer parte dela, é eliminado. A montagem lembra o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, apesar de não retratar o fato. A direção é de Alexandre Dal Farra e Clayton Mariano. 135 min. 16 anos.

Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, metrô Tiradentes, 3222-2662. Estreia hoje (24). 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 13/6.