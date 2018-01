Grupo Sobrevento comemora 30 anos com mostra de peças infantis

Foto: Marco Aurélio Olímpio/Divulgação

+ Há 30 anos, o Grupo Sobrevento, fundado por Luiz André Cherubini, Sandra Vargas e Miguel Vellinho, utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos.

A partir de sábado (9), o grupo comemora seu aniversário com uma mostra no Sesc Consolação, na qual o foco é seu repertório infantil.

A programação reúne seis espetáculos, com apresentações até 13/2, sempre aos sábados. O primeiro deles é ‘O Anjo e a Princesa’ (1999), de Sandra Vargas, que aborda a difícil relação entre uma princesa e seu anjo da guarda.

Também famoso por suas produções adaptadas para bebês, o grupo traz duas dessas peças em fevereiro: ‘Bailarina’, no dia 6/2, e ‘Meu Jardim’, no dia 13/2.

ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: A partir de sáb. (9). Sáb., 11h. Até 13/2. QUANTO: R$ 5/R$ 17.