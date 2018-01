Grupo Pilobolus apresenta segunda parte do sucesso ‘Shadowland’

Em 2009, a aclamada companhia americana Pilobolus Dance Theater fez sucesso internacional com ‘Shadowland’, espetáculo de conceito lúdico, feito a partir da união de de sombras e coreografias.

Nesta semana, o grupo volta a São Paulo para apresentar, no Teatro Bradesco, Shadowland 2: A Nova Aventura, continuação do trabalho anterior.

Com o uso de animação, vídeo e teatro de sombras, a atração traz, no enredo, uma história de amor entre duas pessoas, que também buscam salvar um pássaro imaginário. Filmes de ficção científica, filmes noir e comédias romântica são algumas das referências do espetáculo.

Fundado em 1971 por um grupo de estudantes da Dartmouth College, o grupo já realizou mais de 120 peças, apresentadas em mais de 65 países.

Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (30) e 4ª (31), 21h. R$ 50/R$ 220.