Grupo Pasárgada estreia montagem infantil

CONFUSÃO| uma princesa que não queria saber de se casar

Durante a limpeza, duas mulheres encontram um ser esquisito no meio do palco e lançam-no para a plateia. A brincadeira dá início ao espetáculo Que Bicho É Esse???, do grupo Pasárgada, que estreia sábado (21).

Livremente inspirada em um conto de Câmara Cascudo, a obra inclui versos de Silvio Romero musicados pela companhia. “Minha obra segue na linha da cultura popular brasileira. E os contos do Cascudo são incríveis para isso”, diz José Geraldo, que está há 43 anos na direção do Pasárgada.

No espetáculo, o esfregão transforma-se em princesa e o animal – até então só imaginário – se materializa no cabelo da menina.

Mas, no lugar de jogá-lo fora, a garota acaba se afeiçoando ao bichinho. Resolve alimentá-lo. E ele cresce tanto que não dá mais para escondê-lo. Aí começa a confusão.

Ao descobrir sua presença, o rei ordena que se faça uma almofada com o seu couro. E lança um desafio: Aquele que adivinhar de qual animal veio o tal couro ganhará a mãe de sua filha.

Assim como nos trabalhos anteriores do grupo, ‘Que Bicho é Esse???’ tem o mérito de trazer canções originais e música ao vivo. Violino, violão, acordeom, flauta e cavaquinho ajudam a contar as aventuras da princesa que não pretende se casar – indo contra a vontade de seu pai.

“A princípio pensamos em um formato de contação de história. Mas sentimos a necessidade da dramatização, da música e dos bonecos”, conta a atriz Angela Lyra que construiu a dramaturgia ao lado do diretor. Teatro Leopoldo Fróes. R. Antonio Bandeira, 114, S. Amaro, 5541-7057. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 29/3.