O grupo Os Barulhentos uniu 15 peças curtas de Matéi Visniec em Aqui Estamos Com Milhares de Cães Vindos do Mar, obra em três atos. No enredo, histórias que abordam a solidão e a falta de compreensão. 110 min. 14 anos.

ONDE: Espaço Elevador (50 lug.). R. Treze de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732.

QUANDO: Estreia sáb. (14). Sáb., 20h; dom., 19h. Até 31/5.

QUANTO: R$ 30.