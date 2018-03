Grupo Galpão celebra 35 anos com mostra de repertório; confira outras novidades de teatro

Ligado ao teatro popular e de rua, o Grupo Galpão celebra 35 anos com reapresentações de peças de seu repertório – e quatro delas ocupam o Sesc Pompeia.De 5ª (12) a 14/10, às 21h, e em 15/10, às 18h, ‘Nós’, de 2016, abre a programação no Teatro. Dirigida por Marcio Abreu, a peça aborda temas como opressão e intolerância.

De 19 a 22/10, o grupo apresenta ‘Tio Vânia (Aos que Vierem Depois de Nós)’, de 2011, dirigida por Yara de Novaes e inspirada em Chekhov. De 26 a 29/10, é a vez de ‘De Tempo Somos’. Com direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordenes, o espetáculo tem o formato de sarau, com canções e poesia. A última peça é ‘Os Gigantes da Montanha’, dirigida por Gabriel Villela, que será encenada no deck da unidade, em 1º e 2/11, com entrada gratuita.

ONDE: R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 5ª (12) a 2/11. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

Dois musicais dirigidos por Miguel Falabella

+ Com texto de Arthur Xexéo, Hebe – O Musical (foto abaixo) traz um elenco de 21 atores e nove músicos para contar a história de um dos ícones da televisão brasileira. 140 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. Estreia 5ª (12). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 190. Até 17/12.

+ O Som e a Sílaba mostra a relação entre uma jovem autista com habilidades musicais (Alessandra Maestrini) e sua professora de canto (Mirna Rubim). 90 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 90/R$ 120. Até 26/11.

Alair

O ator Edwin Luisi, que comemora 45 anos de carreira, estrela peça escrita por Gustavo Pinheiro e dirigida por Cesar Augusto. Em cena, ele dá vida ao fotógrafo Alair Gomes, um dos precursores da fotografia homoerótica no Brasil. 65 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 5/11.

Angel

Dirigida por Eduardo Martini, a peça é ambientada no cabaré Apocalipse. Ali, Angel é o stripper mais cobiçado – e o preferido de uma senadora. Ao longo da história, ele começa a disputar espaço com outros garotos. 70 min. 14 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 5ª (12). 5ª, 21h; R$ 60. Até 30/11.

Epifania – Onde Reside a Esperança de Uma Autora

No solo escrito por Maria Shu, a atriz Lilian Prado interpreta as aflições e os questionamentos da escritora Clarice Lispector. Dir. Bruno Carboni. 50 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (6). 6ª, 21h. R$ 20. Até 27/10.

Eu e Minha Boca Grande

O ator Sérgio Lelys interpreta Cacilda, uma apresentadora de televisão que faz do público sua plateia de auditório para dar dicas de moda, saúde e sexo. 60 min. 14 anos. Teatro do Ator (90 lug.). Pça. Roosevelt, 172, Consolação, 3257-3207. Estreia sáb. (7). Sáb., 22h. R$ 60. Até 25/11.

Fulaninha e Dona Coisa

Com texto de Noemi Marinho e direção de Daniel Herz, a peça mostra os conflitos entre uma mulher moderna e uma jovem sonhadora do interior. Com Nathalia Dill, Vilma Melo e Rafael Canedo. 70 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia sáb. (7). Sáb., 19h; dom., 20h. R$ 100. Até 29/10.

Pedaço de Mim

Com direção do psiquiatra Bernardo de Gregorio, a peça aborda a relação entre dor, prazer e autodestruição a partir da história de uma mulher com Transtorno Borderline. Com Patrícia Rizzo e Lara Kadocsa. 70 min. 16 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 3/12.

Sabe Quem Dançou?

Ambientada nos anos 1980, a peça escrita por Zeno Wilde trata de temas como jovens de rua, milícia, prostituição e roubos. Na trama, um receptor de objetos roubados ampara meninos em sua casa. Dir. Hermes Carpes. 70 min. 18 anos. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Estreia 5ª (12). 5ª, 21h. R$ 40. Até 26/10.

Tio Ivan

Com direção de Adriana Câmara, o Núcleo Teatro de Imersão apresenta adaptação da obra de Chekhov. A peça transfere a ação de uma fazenda russa para um casarão em uma região rural brasileira. A cada ato, o elenco percorre diferentes espaços da Oficina, como se fossem ambientes do lar, para que o público acompanhe a vida privada dos personagens. 120 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 16h. Grátis.

Tudo que Dói

Na peça do Grupo de Teatro Cemitério de Automóveis, dirigida por Mario Bortolotto, um escritor de passado nebuloso reencontra a filha depois de muito tempo. Devido à sua natureza violenta, ele havia sido proibido pela justiça de vê-la até a maioridade. 75 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 3/12.

Unfaithful

Após sessões especiais no Festival Cultura Inglesa, a peça dirigida por Lavínia Pannunzio ganha temporada na cidade. Com texto de Owen McCfferty, a trama retrata um casal de meia-idade em crise. Com Helio Cicero, Noemi Marinho e outros. 60 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 2ª (9). 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 14/11.