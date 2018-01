Grupo Galpão apresenta nova montagem no Sesc Consolação; confira outras estreias de teatro

Júlia Corrêa

Nós

O novo trabalho do Grupo Galpão – sua 23ª montagem em mais de três décadas de existência – trata de temas como a violência e a intolerância, sob uma dimensão política. Nós (foto abaixo), com direção de Marcio Abreu, partiu de perguntas como ‘o que podemos fazer hoje?’ e ‘de que modo reagimos ao mundo?’. Com esse mote, a peça aproxima atores e espectadores, tornando a interação um dos elementos da dramaturgia. Em cena, sete personagens dividem suas angústias e esperanças, enquanto preparam uma sopa. A plateia, então, presencia situações ligadas à opressão e ao convívio com a diferença. Integram o elenco Antonio Edson, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André e Teuda Bara. 90 min. 16 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 18/8. 4ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 11/9.

Os Arqueólogos

Em Os Arqueólogos, que encerra a 2ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do CCSP, dois locutores esportivos narram cenas corriqueiras. O texto é de Vinícius Calderoni (que também atua) e a direção, de Rafael Gomes. 60 min. 10 anos. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Estreia 12/8. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10. Até 4/9.

Estrada de Ferro

O primeiro espetáculo da Cia. do Funil, com texto de Arianne Lima e direção de Victor Nóvoa, gira em torno de um acidente de trem, visto pela televisão por uma menina de cinco anos. 70 min. 12 anos. Teatro do Funil (30 lug.). R. Lopes Chaves, 72, Barra Funda, 98922-1881. Estreia 13/8. Sáb., dom. e 2ª, 20h. R$ 10. Até 11/9.

Havemos de Amanhecer

O ator João Paulo Lorenzon e a Companhia Espaço Mágico atuam nesta peça inspirada no poema ‘Elefante’, de Carlos Drummond de Andrade. O espetáculo, que une teatro e dança, fala de amores não resolvidos e de outras contradições secretas. 70 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 13/8. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 30/10.

O Impecável

Na peça, escrita especialmente para Luiz Fernando Guimarães, o ator interpreta oito personagens femininas que frequentam o salão de beleza ‘Impecável Beauty’. 60 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Estreia 12/8. 6ª, 21h; sáb., 22h; dom., 20h. R$ 90. Até 2/10.

Neva

A peça do Núcleo de Ciração Isso Não é Um Grupo inspira-se em texto de Guillermo Calderón para tratar das limitações do teatro em dar conta de temas como a morte e a violência política. O enredo traz a história de Olga Knipper, que ensaiava a peça do último texto de seu marido, o dramaturgo Anton Tchekhov, enquanto do lado de fora ocorria o massacre do Domingo Sangrento. 80 min. 12 anos. CCSP. Anexo da Sala Adoniran Barbosa (62 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 13/8. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 4/9.

O Pai

A peça mostra, a partir da relação de um pai e de uma filha, as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. Com texto do francês Florian Zeller e interpretação de Fulvio Stefanini, o espetáculo dá a esses temas um tom poético e lúdico. 80 min. 12 anos. Auditório Masp Unilever (374 lug.). Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia 12/8. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 60/R$ 80. Até 30/10.

Psicotrópico

A peça, resultado de uma reflexão sobre as migrações contemporâneas, é estruturada em cinco narrativas ficcionais apresentadas em uma rede de fragmentos que se alternam. Concebido pelo Núcleo Artístico Società Anonima, o espetáculo tem direção e atuação do italiano Alvise Camozzi. 60 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 12/8. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 11/9.

Tanatorium

Na nova montagem do N8 Coletivo Teatral, em seis cenas, dois atores dão vida a personagens da literatura fantástica que saem de contos de autores como Edgar Allan Poe e Julio Cortázar – todos, de alguma maneira, flertam com a morte. 90 min. 16 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, 99642-8350. Estreia 13/8. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 4/9.

Tiros em Osasco

A peça, com texto inédito de Cássio Pires e direção de Yara de Novaes, tem como pano de fundo a chacina ocorrida em Osasco e Barueri em 2015, que deixou 19 mortos e cinco feridos. Com atuação de jovens atores do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI-SP, o trabalho reflete sobre o preconceito e o individualismo presentes nas grandes cidades. 90 min. 18 anos. Centro Cultural Fiesp-Ruth Cardoso. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia 18/8. 4ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis. Até 6/11.

Urgente

Urgente, novo trabalho da Cia. Luna Lunera, trata da relação do homem contemporâneo com a instantaneidade da vida, a partir das ansiedades de cinco personagens. Dir. Miwa Yanagizawa e Maria Sílvia Siqueira Campos. 105 min. 16 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 13/8. Sáb. e 2ª, 20h; dom, 19h. R$ 20. Até 17/10.

Vestir o Pai

No texto de Mário Viana, enquanto um homem agoniza no quarto, a mulher e os filhos discutem questões como a divisão da herança e a roupa que ele usará no caixão. Entre uma discussão e outra, segredos de família vêm à tona. Dir. André Di Paulo e Tiago Pessoa. 70 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (304 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 13/8. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 60. Até 25/9.