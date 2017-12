Grupo Esparrama no Minhocão é umas dicas infantis do bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis. Para saber mais, visite www.bora.ai

Foto: Sissy Eiko/divulgação

Eles voltaram

O espetáculo ‘Esparrama pela Janela’ é uma intervenção artística que ocorre aos domingos no Minhocão, quando a via permanece fechada para o trânsito de veículos e é utilizada para lazer.

O grupo convida a plateia a se sentar diante de um dos apartamentos para acompanhar a história do morador de um dos prédios da região que, cansado do barulho da cidade, resolve transformar o caos em música, recebendo personagens que vão trazer um universo mágico para a sua janela. O Grupo Esparrama foi contemplado pelo Prêmio Zé Renato, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 2015.

Neste domingo (6), será a estreia da nova temporada. No Elevado Costa e Silva, procure o trecho que fica localizado entre o Metrô Santa Cecília e a Rua da Consolação. Haverá sinalização indicando o local da apresentação.

Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a rua da Consolação. Dom., 16h. A partir de dom. (6). Grátis. Até 27/3. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Seresta da bicharada

Paulo Bira apresenta o show Brasileirinhos: Música para Bichos do Brasil, no Espaço de Leitura do Parque da Água Branca.

O espetáculo fala sobre os bichos que habitam a rica fauna brasileira e tem no repertório músicas como ‘Corocoxó’, ‘Tatu-bola’, ‘Uacari’, ‘Besouro serra-pau’ e ‘Periquitambóia’. R. Min. de Godói, 180. Dom. (6), 15h. Grátis.

TOME NOTA

Beatles para Crianças

O Sesc Pinheiros recebe o badalado show em duas apresentações. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Sáb. (5) e dom. (6), 16h. Grátis.

O Alvo

Reestreia da peça adolescente que trata de bullying. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041. Sáb. e dom., 17h30. R$ 50/R$ 25. Até 30/4.