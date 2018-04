Grupo Corpo tem sua trajetória relembrada em exposição

A trajetória do Grupo Corpo, mais importante companhia de dança do País, é o tema da nova Ocupação, que o Itaú Cultural abre neste sábado (5).

Com curadoria de Paulo Pederneiras, diretor geral do grupo, a mostra percorre os 35 espetáculos já produzidos pelo Corpo em mais de mil imagens fotográficas e filmes.

Também são retratados os ensaios, o processo criativo e as diversas viagens da companhia, que já se apresentou em mais de 40 países.

Uma programação paralela acompanha a Ocupação Grupo Corpo. No dia da abertura, às 20h, haverá palestra com José Miguel Wisnik, autor da trilha de vários espetáculos. Já entre os dias 17 e 20/12, a companhia apresenta duas coreografias de seu repertório no Auditório Ibirapuera.

ONDE: Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom., e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração sáb. (5). Até 17/1/2016. QUANTO: Grátis.