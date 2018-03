Grupo Corpo participa da temporada do Teatro Alfa; confira nosso roteiro de dança

Júlia Corrêa

Grupo Corpo

O Grupo Corpo reapresenta ‘Lecuona’ (2004), com trilha do cubano Ernesto Lecuona, e ‘Dança Sinfônica’ (2015), que celebrou os 40 anos do grupo. A coreografia é de Rodrigo Pederneiras. 102 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 5ª (4/8). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 150. Até 14/8.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dança à Deriva – 4ª Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea

A Dança à Deriva – 4ª Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea leva à Galeria Olido uma programação com espetáculos, debates, lançamento de livros e exibição de vídeos. Neste ano, 19 coletivos de nove países participam do evento. A ideia é possibilitar a troca de experiências entre os artistas e estimular novas parcerias e estratégias de criação. O solo ‘Elogio de Guerra’, da companhia colombiana Hombrebuho, abre a programação da mostra na 2ª (1º/8), às 20h. Vale conferir também o trabalho dos cearenses da Cia. Balé Baião, que apresentam ‘Prelúdios Para Danças Caboclas’ na 3ª (2/8), às 19h. A programação completa pode ser consultada em: dancaaderiva.wordpress.com. Galeria Olido. Av. São João, 473, República, 3331-8399. 2ª (1º/8) a 7/8, diversos horários. Grátis.

Cia. Cisne Negro

‘Ziggy – Tributo a David Bowie!’, com coreografia de Mário Nascimento, homenageia o músico inglês, morto em janeiro deste ano. A abertura é com a apresentação de ‘O Boi no Telhado’, com coreografia de Tíndaro Silvano. 59 min. Livre. Sesc Osasco (320 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300, Jd. das Flores, 3814-0900. Sáb. (30/7), 19h. Grátis.

Lugar do Outro

A coreografia da Cia. Damas em Trânsito e os Bucaneiros inclui contato e improvisação. Para oferecer ângulos variados, o grupo acomoda o público em pranchas móveis. 50 min. Livre. Praça das Artes (32 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (4/8), 5, 6, 9 e 10/8, 20h. Grátis (reservas pelo e-mail reserva.lugardooutro @gmail.com).