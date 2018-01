Grupo A Fabulosa Trupe de Variedades adapta aventuras de Dom Quixote para crianças

Foto: Arô Ribeiro/Divulgação

Celso Filho

Na adaptação ‘A Saga de Dom Caixote’, as loucas aventuras do cavaleiro espanhol ganham vida com os palhaços Henrique Rímoli e Monique Franco, dos Doutores da Alegria. A peça estreia neste sábado (6), no Teatro Alfa. A direção é de Fernando Escrich.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Jd. Dom Bosco, 5693-4000. Sáb. (6) e dom. (7), 16h. R$ 15/R$ 30. Até 28/6.

Veja outros destaques de teatro infantil:

Estreias

Mas Por Quê??! – A história de Elvis

Do livro de Peter Schössow, o espetáculo conta a história de superação de Cecília, que perdeu seu canário Elvis. Na peça, o elenco interpreta clássicos de Elvis Presley. Dir. Renato Linhares. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. (6) e dom. (7), 15h. R$ 50/R$ 70. Até 16/8.

O Mistério do Sapato Desaparecido

Na montagem para o teatro de objetos, o sapato de Cinderela é roubado de seu castelo. Para resolver o mistério, entra em ação o Sapato Detetive. Texto e dir. Márcia Nunes e Péricles Raggio. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro do MuBE (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 4301-7521. Dom. (7), 11h. R$ 20/R$ 40. Até 26/7.

Uma Aventura Congelante

Inspirado na animação da Disney ‘Frozen’, o espetáculo leva aos palcos a história da princesa Elsa e seus poderes mágicos congelantes. A montagem traz efeitos especiais, como uma máquina de neve. Dir. Marcelo Marinho. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Sáb. (6), 15h e 22h; dom. (7), 15h e 20h; 4ª (10), 15h e 22h. R$ 16/R$ 40. Até 14/6.

Reestreias

Cada Qual No Seu Barril

Inspirado no livro ‘Dois idiotas sentados cada qual no seu barril’, de Ruth Rocha, o espetáculo conta a história de Igor e Vladimir. Náufragos em uma ilha deserta, eles vivem uma cômica batalha de egos. Cia. da Revista. Dir. Kleber Montanheiro. 45 min. Rec. da produção: livre. Armazém Cultural SP (80 lug.). R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Dom. (7), 15h. R$ 10/R$ 20 (no dia 7/6, R$ 5). Até 26/7.

O Príncipe da Dinamarca

O espetáculo é mais uma adaptação da Cia Vagalum Tum Tum da obra de Shakespeare para o público infantil. Na montagem, o drama de Hamlet é contado de forma divertida por duas caveirinhas em um cemitério. Texto e dir. Angelo Brandini. Com Anderson Spada e Christiane Galvan. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. (6) e dom. (7), 16h. R$ 10/R$ 20. Até 20/6.

Última semana

Disney On Ice: Tesouros Disney

Mickey e sua turma passeiam por clássicos da animação durante o espetáculo. Encenado em uma pista de gelo, traz personagens famosos, como Peter Pan e Alice. 1h40. Rec. da produção: livre. Ginásio do Ibirapuera (5.879 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, 3887-3500. Hoje (5) e sáb. (6), 11h, 15h e 19h; dom. (7), 11h, 15h, 18h30. R$ 50/R$ 240.

Filminho

O musical conta a história de um galã de cinema que foge da telona e se aventura pelo mundo real. Acompanhado de uma banda, os atores percorrem filmes clássicos, como A Noviça Rebelde e Titanic. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). Rua Clélia, 93, 3871-7700. R$ 5/R$ 17. Sáb. (6) e dom. (7), 12h.

Em Cartaz

Meu Vo(o) Apolinário

Com texto original de Daniel Munduruku – menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na Questão da Tolerância, da Unesco, em 2004 -, o espetáculo conta a história de um adolescente que sofre bullying por ser índio. Seu sofrimento diminui quando aprende com seu avô mais sobre seu povo. Dir. José Sebastião Maria de Souza. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb. (16), 18h; dom. (17), 16h. R$ 50. Até 19/7.