Green Day, Elza Soares e outros shows para ver esta semana em São Paulo

+ Em turnê mundial desde março deste ano, o Green Day, grupo americano de punk rock, apresenta o álbum mais recente, ‘Revolution Radio’, com músicas como ‘Bang Bang’ e ‘Still Breathing’. Arena Anhembi (35.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 6ª (3), 22h. R$ 280/R$ 540.

+ Na turnê de lançamento do disco ‘All the Light Above It Too’, o cantor Jack Johnson também toca sucessos. São esperadas músicas como ‘Sitting, Waiting, Wishing’ e ‘Good People’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (7), 22h. R$ 240/R$ 460. Cc. e Cd.: todos.

+ Em nova versão do show ‘A Voz e a Máquina’, Elza Soares canta com dois DJs e um cavaquinho, e apresenta releituras de clássicos como ‘Canto de Ossanha’ e ‘A Carne’. Durante a apresentação, a artista conta histórias de sua carreira. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 3ª (7), 19h e 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

6ª (3)

Chico César

O cantor e compositor apresenta seu mais recente trabalho, o disco ‘Estado de Poesia’. No repertório, canções autorais que misturam ritmos regionais como frevo, xote e samba. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (3), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Girma Bèyènè e Akalé Wubé

O cantor e pianista etíope retorna à cena musical com o quinteto francês, após quase três décadas longe dos palcos. Eles apresentam o álbum de ethio-jazz ‘Mistakes on Purpose’, lançado em janeiro deste ano, que integra a coleção ‘Ethiopiques’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (3), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Graveola e o Lixo Polifônico

O grupo apresenta o novo disco ‘Camaleão Borboleta’, com influências de maracatu, samba-reggae, frevo e pagode baiano, além de sucessos dos álbuns anteriores. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (3), 21h. R$ 6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leandro Cabral

O pianista, compositor e arranjador apresenta o disco ‘Alfa’ com Sidiel Vieira (contrabaixo) e Vitor Cabral (percussão), mesclando música brasileira com improvisações de jazz. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (3), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

A cantora Letícia Novaes lança seu primeiro disco solo, ‘Letrux em Noite de Climão’, produzido com Arthur Braganti e Natália Carrera. Entre as canções, letras que exploram um universo de amor e delírio, como ‘Noite Estranha’, ‘Geral Sentiu’ e ‘Flerte Revival’. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (3), 20h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Com Russo Passapusso, o músico baiano estreia o show ‘Balada do Lucas-Modo PiXtão’. No repertório, canções escolhidas pelos fãs, que ganharam uma roupagem eletrônica e dançante. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (3), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

A cantora apresenta o show ‘Mônica Salmaso canta Vinicius de Moraes’. Acompanhada por Nelson Ayres (piano) e Teco Cardoso (saxofone e flauta), ela interpreta canções de diversas parcerias do poeta e compositor carioca. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (3), 21h30. R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

A cantora, compositora e instrumentista apresenta o show ‘Outro Lugar’, nome de seu mais novo disco. Acompanhada por sua craviola, Tetê canta músicas que representam épocas, momentos e lugares de sua vida. Casa de Francisca (117 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (3), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sábado (4)

Banda Zil

Formada nos anos 1980, a banda carioca de música instrumental e MPB volta aos palcos com canções como ‘Tupete’, ‘Benefício’ e ‘Pegadas Frescas’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando Portari

Ao lado do pianista Rafael Andrade, o tenor apresenta ‘Fernando Portari em Imagens Líricas’. No repertório, clássicos brasileiros como ‘Nessa Rua’ e ‘Sete Vezes’, além de internacionais como ‘Serenata’, de Schubert. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (4), 21h30. R$ 10/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manu Lafer

O cantor e compositor apresenta o show do CD ‘Um Lado Meu que Você Não Conhece’, com participação especial de Dori Caymmi. Os dois cantarão ‘Pedir pra Voltar’, canção composta por eles e por Danilo Caymmi. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (4), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Raça Negra

No show ‘I Love Raça’, o grupo de pagode apresenta repertório com os principais sucessos da carreira, incluindo canções como ‘Cheia de Manias’, ‘É Tarde Demais’ e ‘Vida Cigana’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (4), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz

O cantor se reúne com os músicos Breno Ruiz, Miguel Rabelo e Mario Gil. No repertório, eles apresentarão canções como ‘Acalanto para Quem Tem Filha’, ‘Acalanto para os Avós’, ‘Elogio’ e ‘Acalanto de Dorival Caymmi’. Casa de Francisca (117 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (4), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Zeca Pagodinho

Ao lado da banda Muleke, o cantor encerra a turnê ‘Ser Humano’. Além das canções do álbum, o artista apresenta outros sucessos, como ‘Judia de Mim’, ‘Verdade’ e ‘Deixa a Vida me Levar’. Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (4), 22h30. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (5)

Banda Zil

Faiska Trio

O guitarrista apresenta o álbum ‘No Smoking’, de 2013, ao lado de Ximba Uchyama (contrabaixo) e Caio Dohogne (bateria) em um show que mistura rock instrumental, blues, country e jazz. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (5), 18h. Grátis.

Guga Stroeter & Carlos Navas

Stroeter e Navas apresentam o espetáculo ‘Homenagem aos 30 anos do Nouvelle Cuisine’. No repertório, os músicos interpretam as distintas vertentes musicais do quinteto paulistano de jazz. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (5), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rockstation

Cinco bandas participam desta edição do festival de punk rock, com o grupo brasileiro Dead Fish e as americanas Teenage Bottlerocket, Samiam, Pegboy e Bad Religion – que encerra a noite. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (5), 15h30. R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (7)

Astor Piazzolla

Após 29 anos, o quinteto volta ao Brasil com repertório repleto de tango e música argentina, incluindo as canções ‘Camorra’ e ‘Chin Chin’. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 3ª (7) e 5ª (9), 21h. R$ 130. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bruna Moraes

A cantora faz show de pré-lançamento de seu segundo disco, ‘N U A’, previsto para ser lançado em 2018. No repertório, canções com arranjos minimalistas, de compositores atuais da cena paulistana. Teatro Itália. (295 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (7), 21h. R$ 30.

Coldplay

Encerrando a turnê mundial na América do Sul, a banda britânica apresenta o álbum ‘A Head Full of Dreams’, lançado em 2015. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6670. 3ª (7) e 4ª (8), 19h. R$ 240/R$ 750 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vania Abreu

Com João Cristal (teclado), Xinho Rodrigues (baixo) e Chrys Galante (percussão), a cantora apresenta o show ‘Venturo’. No repertório, canções como ‘Na Volta que o Mundo Dá’ e ‘Migrou’, além da releitura de ‘Quizas, Quizas, Quizas’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (7), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (8)

Coldplay

Gigliola Cinquetti

Na turnê ‘Una Storia D’Amore’, a cantora italiana vem ao Brasil apresentar um repertório romântico de 20 músicas, como ‘Dio Come Ti Amo’, ‘Volare’ e ‘Fuore Piore’. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (8), 21h. R$ 100/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Suplicy

O músico apresenta o novo álbum autoral, ‘João’, em um show que mistura blues, bossa, rock e baião. Além das canções do disco, o repertório conta com releituras de artistas como Tom Jobim e Elvis Presley. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (8), 20h. Grátis.

Maria Rita Stumpf

Trinta anos após a primeira gravação, a cantora relança o LP ‘Brasileira’. O repertório terá canções autorais de Maria Rita, feitas nos anos 1980. Casa de Francisca (117 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (8), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (9)

Astor Piazzolla

Dua Lipa

Com sucessos como ‘Hotter Than Hell’ e ‘Be The One’, faixas de seu álbum de estreia, a cantora inglesa se apresenta pela primeira vez no Brasil. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (9), 21h30. R$ 175/R$ 240 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Linn da Quebrada

A cantora, bailarina e performer lança o álbum de estreia ‘Pajubá’, com participação especial de Liniker. Linn define o próprio disco como afro-funk-vogue e inclui os singles ‘Talento’ e ‘Enviadescer’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maluma

O cantor colombiano apresenta a turnê ‘Maluma World Tour Brasil’, do álbum ‘Pretty Boy Dirty Boy’, além de cantar sucessos como ‘Felices Los 4’, ‘Sin Contrato’ e ‘Chantaje’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (9), 23h. R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matéria Prima

Acompanhado da banda Projeto Nave, o MC realiza o show de lançamento de ‘2 Atos’, seu novo álbum. No disco, o artista mantém a conexão com as rimas do hip hop, mas aponta para outras direções, com melodias mais leves. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (9), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Pierre Bastien

Referência dos sons experimentais, o compositor francês apresenta uma orquestra feita com peças mecânicas que ele mesmo construiu. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (9), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Black Angels

A banda de rock psicodélico, composta por Christian Bland, Alex Maas, Stephanie Bailey, Nate Ryan e Kyle Hunt, apresenta o álbum mais recente, ‘Death Songs’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (9), 22h. R$ 100/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Fabulous Tab

Com músicas dos anos 1970, o grupo interpreta bandas como Pink Floyd, Bob Dylan e The Who. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (9), 21h30. R$ 75/R$ 135.

Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Made in Brazil

Para comemorar 50 anos de carreira, a banda de rock paulistana faz shows no sábado (4), às 19h, e no domingo (5), às 18h. Além das apresentações, haverá um bate-papo com a banda, também no sábado (4), às 16h; e a exibição do documentário ‘Made in Brazil – O Filme’, no domingo (5), às 16h, na Sala Adoniran Barbosa. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (4) e dom. (5), 9h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/MadeBra

Metro Redondo

O evento antecipa o clima de carnaval na cidade. A programação inclui o bloco carioca de ritmos brasileiros Bangalafumenga, no sábado (4), das 17h às 19h; e o grupo baiano Banda Eva, que se apresenta no domingo (5), no mesmo horário. Hípica de Santo Amaro (5.000 lug.). R. Visconde de Taunay, s/nº, V. Cruzeiro, 5524-0600. Sáb. (4) e dom. (5), 16h (abertura). Grátis.

TODODOMINGO

No projeto dominical da Casa das Caldeiras, a programação desta semana apresenta nova edição do ‘Samba Rock Plural’, com show do cantor Walmir Borges. O evento também oferece oficinas de samba rock e conta com três pistas de dança comandadas por vários DJs. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (5), 15h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/SRPlural

Música Clássica

XVI Semana Eleazar de Carvalho

A Orquestra Sinfônica e o Coro Acadêmico FMU/FIAM-FAAM apresentam obras de Bach, Beethoven, Venturini e Villa-Lobos, com regência de Rodrigo Vitta e Péricles como artista convidado. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (5), 11h. Grátis.

Classe de Regência e Grupo de Música Antiga

O concerto tem obras de Bach e Händel, com regência de Luis Otávio Santos. O grupo inclui instrumentistas como Paulo Galvão (violino). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (8), 19h. Grátis.

Coro da Osesp e Marcos Thadeu

Com Marcos Thadeu na regência, o concerto apresenta seleção de obras de Pinto Fonseca, Zuben e Gershwin. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (5), 16h. R$ 48. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Luther King

Com direção do maestro Martinho Lutero Galati, o coro apresenta a famosa obra ‘Requiem’, de Mozart, e ‘Momento’, do padre José Maurício Nunes Garcia, em homenagem aos 250 anos de seu nascimento. Auditório Ibirapuera. Foyer (300 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (4), 17h. Grátis.

Don Giovanni

Com regência de Cláudio Cruz, a ópera de Mozart é composta por dois atos e mistura comédia e drama. No elenco, participam Leonardo Neiva e Carla Cottini. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (3), 20h; dom. (5), 17h. R$ 30/R$ 80 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Juvenil Heliópolis

Com regência de Edilson Ventureli e Gabriel Marin na viola, o repertório do concerto inclui ‘Concerto Para Viola’, de William Walton, e obra de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (5), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

Com regência de Roberto Minczuk e participação do Coro Lírico, a orquestra apresenta obra de Richard Strauss e Francisco Mignone. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (4) e dom. (5), 16h30. R$ 10/R$ 70.

Os Pescadores de Pérolas

Sob regência de Jamil Maluf e Naomi Munakata, a Orquestra Experimental de Repertório e o Coral Paulistano apresentam obra de Georges Bizet. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (3), dom. (5) e 2ª (6), 20h. R$ 15/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Trio com Piano

No hall do Teatro São Pedro, o grupo formado por bolsistas da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo apresenta obras de Villa-Lobos e Mendelssohn. Teatro São Pedro. R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6600. 4ª (8), 12h45. Grátis.

Natalie Clein & Salzburg Chamber Soloists

A associação Tucca apresenta orquestra com o grupo austríaco e Natalie Clein (violino), regidos por Lavard Skou Larsen. No repertório, obras de Mozart, Haydn, Bloch e Shostakovich. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (7), 21h. R$ 80/R$ 320.