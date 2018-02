Oito atrações gratuitas para aproveitar durante a semana

Aproximando-se de A Fera na Selva

Escrita por Marina Corazza e dirigida por Malú Bazán, a peça tem como inspiração a novela ‘A Fera na Selva’, de Henry James. Do mesmo modo, o espetáculo parte das biografias do autor americano (naturalizado britânico) e da escritora Constance Fenimore Woolson, com quem ele mantinha intensa amizade. Com Gabriel Miziara e Helô Cintra. 60 min. 14 anos. CCSP. Porão (45 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/3.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 4/3.

A Fantástica Baleia Engolidora de Circos

Com direção e roteiro de Alvaro Assad, o espetáculo acompanha três palhaças que foram engolidas por uma baleia junto com seu pequeno circo. Enquanto o animal navega pelos ‘sete mares’, elas devem se adaptar ao novo cotidiano. 50 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 15h. Grátis (ingressos distribuídos a partir das 9h). Até 4/3.

Julio Le Parc: da Forma à Ação

O Instituto Tomie Ohtake recebe retrospectiva do argentino, conhecido como um dos pioneiros da arte cinética. Com curadoria de Estrellita B. Brodsky, a mostra exibe mais de cem trabalhos do artista. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/2.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Mundo Pensante (600 lug.).R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (20), 23h. R$ 15 (grátis, até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Memória do Cinema Espanhol: Vicente Aranda

Entre 4ª (21) e 22/3, o Instituto Cervantes de São Paulo presta homenagem a um dos grandes cineastas espanhóis, Vicente Aranda, exibindo cinco de seus filmes. Na 4ª (21), às 19h, tem sessão de ‘Libertárias’. O longa conta a história de um grupo de mulheres que lutou para se equiparar aos homens durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis.

Notas Contemporâneas

Nesta edição do projeto, Baby do Brasil fala sobre sua trajetória em bate-papo mediado pelo jornalista Cadão Volpato. A Banda MIS interpreta os grandes sucessos da cantora. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Viva Villa!

Até 25/2, o festival Viva Villa! homenageia Heitor Villa-Lobos. Isaac Karabtchevsky (foto) rege a Osesp na 3ª (20), 5ª (22) e em 24/2. A apresentação de 4ª (21) tem a presença do violonista Fábio Zanon e do Quarteto Osesp. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (20), 4ª (21), 5ª (22), 23/2 e 24/2, 19h30; 25/2, 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria e no site www.ingressorapido.com.br).