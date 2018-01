Confira sete atrações gratuitas para este fim de semana

Festival LEGO

Em um espaço de 80m² no Shopping Eldorado, crianças de até 12 anos poderão se divertir com os blocos de montagem. A atração é dividida em quatro ambientes, como a área Star Wars, com o desafio de construir uma nave intergaláctica. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. 13h/20h. Grátis. Até 28/1.

João Bosco

Em show de voz e violão, o compositor de ‘Papel Machê’ relembra seus sucessos e músicas dos álbuns ‘Coisas’, de Moacir Santos, ‘Canções Praieiras’, de Dorival Caymmi, ‘Você Ainda Não Ouviu Nada!’, de Sergio Mendes e ‘The Composer of Desafinado, Plays’, de Tom Jobim. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Mártir

A trama do espetáculo gira em torno de Benjamim, um jovem que lê a Bíblia pela primeira vez. Com o passar do tempo, o jovem passa a adotar uma posição radical. Ele utiliza passagens do texto cristão para criticar qualquer pessoa que não tem a mesma fé que a sua. 80 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4/2.

Matriz do Tempo Real

Com vídeos, fotografias e pinturas, a mostra aborda o tema da passagem do tempo. Com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, são exibidas criações de nomes como John Cage, Leonilson e Daniel de Paula (foto). MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (13), 11h. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/3.

Pia Fraus

Com espaço recém-inaugurado, a companhia faz festival de férias em que apresenta seus espetáculos. Na 6ª (12), às 16h, ‘A Última Árvore’ será encenado, dando lugar no sábado (13) a ‘O Vaqueiro e o Bicho Froxo’ (15h30) e ‘Gigantes de Ar’ (17h). No domingo, é a vez de ‘Círculo das Baleias’ (15h30) e ‘Bichos do Brasil’ (17h). R. Coriolano, 624, Lapa, 3864-3327. Grátis. Até 28/1.

Theatro Misterioso

Da Cia. Mevitevendo, o espetáculo sem falas começa com três figuras misteriosas, que chegam carregando grandes trouxas, de onde retiram curiosos personagens – criaturas fantásticas que conduzem um grande show de variedades. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb., 16h. Grátis. Até 20/1.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado em 2017. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 13/1, 20h. Grátis.