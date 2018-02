'Grandes Olhos' é novo longa caricato de Tim Burton

Há certa semelhança entre o trabalho da pintora americana Margaret Keane, que inspira a história de Grandes Olhos, e os filmes do cineasta Tim Burton, diretor do título.

Ambos criaram uma obra baseada em trabalhos extravagantes, acessíveis e potencialmente controversos. Sucesso de público, Margaret foi massacrada pela ‘imprensa especializada’, mas defendida pelo artista pop Andy Warhol. Os filmes de Burton, por sua vez, têm respaldo da crítica, mas se situam em um universo tragicômico que beira o kitsch: trabalhos como ‘Edward Mãos de Tesoura’ (1990) e ‘A Noiva Cadáver’ (2005) podem causar reações tão arrebatadas quanto opostas.

Colecionador das obras de Margaret (Amy Adams, cuja intepretação lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical), Burton foca o trajeto difícil que a levou até a fama. No início do longa, a artista se muda com a filha para a São Francisco dos anos 1950, divorciada de um marido que a sufocava psicologicamente num subúrbio americano. Na época, ser mãe solteira era um grande problema, cuja solução Margaret encontra ao conhecer e se apaixonar por Walter Keane (Christoph Waltz), um pintor à época tão desconhecido quanto ela.

À medida que os quadros de Margaret, com crianças de olhos enormes e tristes, ganham atenção da cidade, Walter se mostra um picareta que não só se diz o autor verdadeiro dos quadros, como convence Margaret de que só assim os trabalhos ganhariam reconhecimento. Com o passar dos anos, enquanto ela se torna cada vez mais deprimida, ele se mostra um manipulador cruel.

É baseado nessa história real que o diretor explora noções de gênio artístico, crítica, arte e mercado. Na tela, sua própria assinatura continua excêntrica. Com cores brilhantes e atuações caricatas, trata-se de um filme fácil, cuja trama absurda deve cativar alguns expectadores. Nesse sentido também o longa se assemelha à sua fonte de inspiração: ser popular não significa necessariamente ser bom. Rafael Abreu