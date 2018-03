Bolo gelado de coco (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

Os bolos embrulhados e gelados nas versões de coco e chocolate com coco (R$ 7, cada; foto) são novidades na vitrine da pequena Marie Marie Bakery. Recém-aberta no Tatuapé, a casa também vende bolos fofinhos para acompanhar o expresso Lavazza (R$ 4), como o de cenoura com chocolate (R$ 7), e pães de fermentação natural. R. Azevedo Soares, 2.532, Tatuapé, 2093-5278.