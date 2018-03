Drinques à base de gim são servidos em bares de SP; confira outras dicas

Foto: Marcelo Cobra

Com o drinque ‘Gin Hierbas’ (foto), o Torero Valese participa do Tanqueray Hour. Apenas hoje (24), várias casas vão preparar drinques feitos com o gim Tanqueray, pelo preço fixo de R$ 25, cada. Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30h/23h45 (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h ). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/tanq1

Bar do Alemão

Com boa música, a casa é ponto de encontro de sambistas como Elton Medeiros e Dona Inah. O chope Brahma custa R$ 7,90, claro, e R$ 9,20, black. Entre as porções, a de bolinho de bacalhau (R$ 33,60, 12 unid.) é uma boa pedida. Se preferir, peça o filé à parmegiana (R$ 38). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 11h/1h (5ª a sáb., até 4h; fer., 18h/últ.cliente; dom., somente em dias de jogos). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. ao lado: R$ 5 (1h).

NOH

Drinques moleculares são o mote do bar. Entre as receitas saídas do balcão, há o ‘Mojito NOH’ (R$ 30), feito com cubos de melancia com rum injetado à vácuo, e o ‘La Sicilia’ (R$ 36), vodca Grey Goose La Poire, uva Thompson, limão, limão-siciliano e manjericão. Para comer, peça o provolone à milanesa (R$ 36). R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (3ª a sáb., após às 21h). Est.: R$ 23. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pita Kebab Bar

A dupla cerveja e kebab faz sucesso aqui. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio. Das opções de recheio, o de cordeiro (R$ 27; R$ 39, no prato) é um clássico e vai bem com a cerveja Heineken (R$ 8, long neck; R$ 12, 600 ml). Para variar, o ‘Kafta Especial’ (R$ 31, no prato) leva coalhada seca, tabule, molho de iogurte e batata frita. R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790. 12h/0h20 (dom. e 2ª, até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

The Juniper 44°

Com mesinhas também na calçada, o estabelecimento traz uma seleção de drinques assinados pelo mixologista e sócio Matheus Cunha. Os autorais custam R$ 38, cada. Vale provar o delicioso ‘The Commander’. Suave, é feito com vodca, xarope de cupuaçu, licor de pitanga, xarope de maracujá e infusão de chimarrão em álcool. R. Doutor Renato Paes de Barros, 123, Itaim, 3078-1540. 17h/últ. cliente (sáb., 14h/últ. cliente; dom., 14h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Viela Bar

Com portas de vidro que se abrem para a calçada, o bar serve pratos executivos e comidinhas. No cardápio, uma das opções é o macio e saboroso ‘Burgão do Johnny’ (R$ 34,50), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica. Na carta de bebidas, há cerveja Original (R$ 14,90) e doses de uísque (R$ 24,90/R$ 72), vodca

(R$ 14,90/R$ 38), cachaça (R$ 15.50) e tequila (R$ 17,90). R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. 12h/15h e 17h30/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 14h/23h30; 2ª 12h/15h e 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.