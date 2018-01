Gilberto Gil é a grande atração do aniversário de SP

Atrações musicais gratuitas darão o tom das comemorações do aniversário de São Paulo. O grande destaque é Gilberto Gil, que se apresenta na 2ª (25), a partir de 16h, no Centro Esportivo e de Lazer Tietê (Avenida Santos Dumont, 843, Luz). O lendário grupo Demônios da Garoa faz a abertura.

No domingo (24), Daniela Mercury sai com seu trio elétrico pela avenida Faria Lima (concentração no nº 1635), interpretando seus grandes sucessos. Centros culturais e teatros municipais também recebem a programação de aniversário. No sábado (23), às 20h, Maria Gadú se apresenta na Casa de Cultura Palhaço Carequinha (R. Professor Oscar Barreto Filho, 252, Parque América). Carlos Lyra interpreta os grandes sucessos da bossa nova em show na Galeria Olido, no sábado (23), às 20h.

