Foto: Ricardo D’Angelo/divulgação

O Giardino Restaurante comemora duas décadas servindo pratos da cozinha italiana. Para abrir a refeição, peça a ‘Melanzane alla Parmegiana’ (R$ 26; foto), berinjela à milanesa com provolone, molho de tomate e pistache. Entre as novidades, há camarões flambados com risoto de açafrão e limão-siciliano (R$ 62).

Av. Lavandisca, 437, Moema, 5051-0918.