German Lorca ganha mostra com raras fotografias coloridas

Foto: German Lorca/divulgação

Aos 94 anos, o fotógrafo German Lorca tem sua carreira revista em ‘Arte Ofício/Artifício’. Na mostra, o curador Eder Chiodetto selecionou cerca de 60 obras do artista, que foi membro do icônico Foto Cine Clube Bandeirante.

A exposição contempla três diferentes facetas da obra de Lorca. É o caso de uma seleção pouco conhecida de fotografias em cores, que ele começou a adotar nos anos 1970.

Em um dos núcleos, há trabalhos experimentais – com técnicas como a solarização, em que se expõe rapidamente o filme à luz, durante o processo de revelação – e também documentais, como da inauguração da Catedral da Sé. Um terceiro recorte reúne suas fotografias publicitárias, feitas a partir da década de 1940.

ONDE: Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. QUANDO: Inauguração: 6ª (28). 9h/20h (sáb., 10h/18h; dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Até 26/2/2017. QUANTO: Grátis.

Confira as principais inaugurações da semana:

Foto: divulgação

Héctor Zamora

Os trabalhos site-specific do artista mexicano são lembrados em ‘Dinâmica Não Linear’. Com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, são 24 obras. Além dos registros de suas intervenções, há desenhos, esculturas, instalações e vídeos (foto acima). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Inauguração: 4ª (2), 11h. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 2/1/2017.

Bárbara Bragato

Durante um mês, a fotógrafa registrou o cotidiano de uma escola na Índia. Esse ensaio está na mostra ‘Escola de Histórias’, selecionada pelo programa Nova Fotografia 2016. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (28). 12h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 11/12.

Eliseu Visconti – 150 Anos

Cerca de 40 peças lembram a obra do pintor Eliseu Visconti (1866-1945). O recorte apresenta suaprodução em mais de 30 anos, incluindo trabalhos com design. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. Inauguração: sáb. (29), 11h/14h. 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 10/12.

Parte

Com foco em galerias jovens e colecionadores iniciantes, a feira Parte faz sua 6ª edição com

mais de 40 expositores nacionais e estrangeiros. Eles trazem obras de artistas como Éder Oliveira, Cranio e Ana Nitzan. Clube A Hebraica. R. Dr. Alberto C. de Melo Neto, 115, Pinheiros. A partir de 5ª (3). 13h/21h; sáb. e dom., 11h/19h. Grátis. Até 6/11.

Pedro Hurpia

Os fenômenos naturais e sua relação com a geografia e o homem são as preocupações do artista em ‘Observo/Reverso’. A mostra reúne fotografias, desenhos, esculturas e vídeos recentes de Hurpia. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: sáb. (29), 14h/18h. 10h/19h (sáb., 10h/ 17h; fecha dom.). Fecha 4ª (2). Grátis. Até 26/11.

Tudo Joia

Com colaboração do antiquário Rafael Moraes, 60 peças exibem o trabalho de artistas plásticos com joias. São cerca de 40 nomes, como Burle Marx, Antonio Dias e Roy Lichtenstein. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, lj. 1, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 6ª (28). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Fecha 4ª (2). Grátis. Até 26/11.