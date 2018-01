André Abujamra e Geraldo Azevedo estão entre as atrações músicais da semana

Hoje (15)

Alceu Valença, Gaby Amarantos e Mart’nália

O pernambucano se encontra com as cantoras em show no qual cantam seus maiores sucessos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (15) e sáb. (16), 21h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Camarones Orquestra Guitarrística e Far From Alaska

Tendo como influência principal o rock, as bandas de Natal se unem nesta apresentação, interpretando seus respectivos repertórios.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Acompanhado apenas por seu violão, o pernambucano interpreta sucessos da carreira.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (15), 22h (abertura, 20h). R$ 260/R$ 290 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Guizado

O trompetista lança seu terceiro CD, ‘O Voo do Dragão’, mesclando influências do punk, da música erudita e da cultura oriental. O guitarrista Fernando Catatau e o saxofonista Thiago França participam do show.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Encontro Marcado

Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e o grupo 14 Bis se reúnem para interpretar os clássicos de suas carreiras.

Citibank Hall (3.840 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (15), 22h30. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor faz show intimista com músicas do EP ‘Saga’ (2009) e dos CDs ‘Fôlego’ (2011) e ‘Entre Cabelos, Olhos e Furacões’ (2013).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (15) e sáb. (16), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Made in Brazil

Lenda do rock brasileiro, a banda interpreta o repertório de ‘Massacre’ (1977).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Proveta e Penezzi

Nailor Proveta, líder da Banda Mantiqueira, e o violonista Alessandro Penezzi lançam o álbum ‘Velha Amizade’.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Puddle of Mudd

Influenciada pelo grunge, a banda americana formada em 1993 vem ao Brasil pela primeira vez.

HSBC Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (15), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Verônica Ferriani

No show ‘De Boca Cheia’, a cantora e compositora apresenta as músicas de ‘Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio’ (2013). Ela também lança o clipe da música ‘Estampa e Só’, de sua autoria.

Museu da Imagem e do Som – MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (15), 21h30. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sáb. (16)

Alceu Valença, Gaby Amarantos e Mart’nália

André Mehmari e Antônio Loureiro

O pianista e o multi-instrumentista fazem apresentação conjunta na série Encontros Instrumentais.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Antônio Nóbrega

Em ‘Lua – Tributo a Luiz Gonzaga’, o artista homenageia o legado do Rei do Baião.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

Geraldo Azevedo

Acompanhado apenas por seu violão, o pernambucano interpreta músicas que marcaram sua carreira.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (16), 20h. Grátis.

Joyce Moreno

No disco ‘Rio’, lançado este ano no Brasil, a cantora e compositora interpreta músicas que celebram a Cidade Maravilhosa e suas belezas. O baixista Rodolfo Stroeter e o baterista Tutty Moreno participam do show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ortton

O pernambucano lança caixa contendo os três CDs da carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tony Tornado

A música ‘BR-3’ revelou o cantor no Festival Internacional da Canção há 45 anos. Ele celebra a data acompanhado pelo grupo Funkessência. Os cantores Lincoln Tornado e Luana Jones participam do show.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (16), 18h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 17h).

Dom. (17)



André Abujamra (Foto: Edu Barcellos/Div.)

André Abujamra

O artista lança ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril. Efeitos visuais e até levitação fazem parte do show.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

André Mehmari e Antônio Loureiro

Antônio Nóbrega

Joyce Moreno

Paulinho da Viola

O artista apresenta espetáculo comemorativo de seus 50 anos de carreira. Ele relembra ‘Sei Lá, Mangueira’, ‘Foi um Rio que Passou em Minha Vida’, ‘Timoneiro’, entre outras.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (17), 19h. Grátis.

Tiê

‘Esmeraldas’ é o nome do CD mais recente da cantora e compositora. Ela interpreta as músicas do álbum, entre elas ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Dom. (17), 20h (abertura, 19h). R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

3ª (19)



Arrigo Barnabé e Iara Rennó

O compositor apresenta ‘O Neurótico e as Histéricas’, composto por músicas de Hermelino Neder, enquanto a cantora faz o show ‘Macuna’, baseado no álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008).

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (19), 22h (abertura, 20h). R$ 20/R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Margareth Menezes

O novo DVD da cantora, ‘Para Gil e Caetano’, é dedicado à obra dos compositores baianos. Ela apresenta seu repertório, que contém ‘Reconvexo’ e ‘Aquele Abraço’.

Teatro Gazeta (680 lug.). Av. Paulista, 900, 3253-4102. 3ª (19), 20h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro Mariano

O cantor destaca o repertório do DVD ‘Pedro Mariano e Orquestra’ (2014).

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (19), 21h30. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Walter Franco

Relançado este ano em vinil, ‘Revolver’ (1975) é um dos discos mais aclamados do artista, que faz show no qual interpreta seu repertório. ‘Feito Gente’ e ‘Bumbo do Mundo’ estão entre elas.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (20)



André Frateschi

Conhecido por suas interpretações de músicas de David Bowie, ao lado da banda Heroes, o cantor e ator agora relê Amy Winehouse no projeto A Gosto Deles.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (20), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

‘Your Song’ é o nome de seu segundo DVD do artista, com clássicos da canção americana. Ele ainda interpreta pela primeira vez músicas em português, homenageando Roberto Carlos. Kiara Sasso participa do show.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (20), 19h30 e 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Madeleine Peyroux

Ao lado de Jon Herington (guitarra) e Barak Mori (contrabaixo), a cantora americana de jazz apresenta o repertório de ‘Keep Me in Your Heart for a While’, sua primeira coletânea.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (20), 21h. R$ 120/R$ 300 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (21)



Luan Santana

O cantor apresenta o show ‘O Nosso Tempo É Hoje’. ‘Cê Topa?’, ‘Tudo que Você Quiser’ e ‘Te Vivo’ estão no repertório.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 5ª (21), 23h59 (abertura, 20h). R$ 70 (2º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Mulheres Espíndola – Pelos Cabelos

As irmãs Tetê Espíndola e Alzira E estão ao lado das cantoras Iara Rennó e Luz Marina – filhas de Alzira – em show com projeções e direção de Patrícia Black, filha de Tetê. O conceito do show gira em torno das questões femininas e familiares.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (21), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Puerto Candelaria e Saulo Duarte e a Unidade

A banda colombiana mostra sua mescla de música nativa e rock. Já os paraenses, que destacam o repertório do álbum ‘Quente’ (2014), incorporam em seu trabalho guitarrada, pop e música brega.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica



Concertos Internacionais

No segundo concerto da série nesta temporada, a soprano chilena Cristina Gallardo-Domâs será acompanhada pela Orquestra do Teatro São Pedro (Orthesp), regida por Henrique Villas-Boas. No programa, obras de Alexander Scriabin (‘Réverie para Orquestra em Mi Maior, Opus 24’), Gustav Mahler (‘Lieder Eines Fahrenden Gesellen’), Manuel de Falla (‘El Amor Brujo’) e Arturo Márquez (‘Danzon, nº 2’).

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (15), 20h; dom. (17), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

Sob regência de Cláudio Cruz, a orquestra apresenta obras compostas por Beethoven (‘Sinfonia nº 4 em Si Bemol, Op. 60’), Ülo Krigul (‘Concerto Para Fagote e Orquestra’) e Franz Liszt (‘Os Prelúdios – Poema Sinfônico nº 3’). O fagotista Martin Kuuskmann participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (17), 16h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

Stéphane Denève rege a orquestra em concerto dedicado a trilhas de filmes compostas por John Williams e Bernard Herrmann. Há também espaço para a ‘Sinfonia Fantástica, Op. 14’, de Hector Berlioz.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (15), 21h; sáb. (16), 16h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Denève, Le Sage e Braley

Obras de Darius Milhaud, Francis Poulenc e George Gershwin estão no programa do concerto da orquestra, com participações dos pianistas Éric Le Sage e Frank Braley. Stéphane Denève é o regente.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (21), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (21), 10h. R$ 10.