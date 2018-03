‘Geração Y’ é tema de ‘Eu Te Levo’, longa de Marcelo Müller

Prestes a completar 30 anos, Rogério – personagem de Anderson Di Rizzi – sente-se pressionado. O pai faleceu há pouco, deixando a loja de materiais hidráulicos, em Jundiaí, no interior de São Paulo, sob sua responsabilidade. Deprimida, a mãe, Marta – interpretada por Rosi Campos –, quer que o filho assuma o negócio. Mas Rogério se recusa.

Vestindo uma camiseta do Ratos de Porão e ouvindo hardcore e punk em alto volume, ele roda de carro pela cidade, subterfúgio para todos os problemas. E, como se todos os obstáculos fossem se dissolver no ar, ele chega à reflexão de que, para ser feliz, precisa seguir um sonho de infância: ser bombeiro.

Eu Te Levo, escrito e dirigido por Marcelo Müller, que faz sua estreia em longas, tem como enredo as dificuldades da chamada ‘Geração Y’ em amadurecer. Os diálogos são curtos. Mas a profundidade do drama é representada na fotografia em preto e branco, que aguça a taciturnidade do sensível protagonista.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rogério, então, se matricula num curso preparatório para a Polícia Militar em São Paulo, sem o conhecimento da matriarca. Ao saber disso, um amigo de infância, com quem já tivera uma banda punk, pede para o rapaz dar caronas diárias ao seu irmão mais novo, que, supostamente, deveria estudar para o vestibular. Cris (Giovanni Gallo), bem mais novo, também tem seus segredos. Embora distintos. Aqui, surge um conflito de gerações. Um embate entre a convicção e a inércia.

Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se