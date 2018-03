Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Bacon Dog’ – pão recheado com salsicha coberta com bacon e molho coleslaw, servido com batata chips da casa (R$ 21; foto) – é um dos novos hot-dogs do General Prime Burger. Em outra versão, o lanche é montado com pão de azeitonas e alecrim, salsicha e muçarela de búfala derretida (R$ 19).

R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333.