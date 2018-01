Gelato à italiana na nova Le Botteghe di Leonardo

Ambiente: mais de 20 sabores recheiam a vitrine (Fotos: divulgação)

Com seis lojas na Itália e duas na China, a rede de gelateria italiana Le Botteghe di Leonardo escolheu São Paulo para abrir sua primeira unidade na América do Sul – inaugurada na semana passada.

Os sorvetes são produzidos no andar de cima da loja, apenas com ingredientes naturais e sem conservantes. Os sabores de fruta, por exemplo, levam 50% de fruta, água e açúcar, se necessário. Já os gelati à base de leite são feitos com leite integral da Fazenda Limoeiro, em Itu (SP), que é pasteurizado na própria sorveteria. Outros ingredientes, como o pistache, são importados da Itália.

Mais de 20 sabores ficam armazenados na geladeira – como chocolate ao leite, morango, ‘kibana’ (mistura de kiwi e banana), e os ótimos de gianduia e de leite. Todos podem ser pedidos na casquinha ou no copinho (R$ 10/R$ 14).

Na vitrine, há também picolés de avelã e de pistache cobertos com chocolate 70% (R$ 10) e tortas de sorvete (R$ 80, o quilo). Os gelati da casa ainda viram recheio de biscoitos (R$ 10) e, em breve, serão servidos com crepe e waffle, no salãozinho agradável, com mesa comunitária e uma pitangueira – que deve inspirar um dos sabores.

ONDE: R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulis- ta, 2528-2000.

QUANDO: 9h/0h.

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.