Gaspacho e festival de ceviche estão entre as novidades em cinco restaurantes de SP

SÉRIE FRESCA

Foto: Tanit/divulgação

Novas receitas saem da cozinha do Tanit, como o gaspacho de tomate com tartar de vieira e sorbet de pepino (R$ 42; foto). O chef Oscar Bosch também sugere camarões grelhados no alho, com pimenta e salsinha (R$ 59). R. Oscar Freire, 145, Jd. Paulista, 3062-6385. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h30/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

CLÁSSICO PERUANO

Foto: Henrique Peron/divulgação

O chef peruano Carlos Pallarta Marin assume a cozinha do Killa e prepara um Festival de Ceviche. Até fevereiro, serve duas opções de degustação. A ‘Número 1’ (R$ 39; foto) traz ceviches de atum com pepino; de frutos do mar; e de alga com peixe. R. Tucuna, 689, Perdizes, 98551-8511. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).

LANCHE DE DOMINGO

Foto: Henrique Peron/divulgação

A nova pedida para as noites de domingo no Spot é o sanduíche ‘SpotBurger’ (R$ 58; foto), com 200 gramas de carne, queijo Palmyra, bacon, alface, tomate e maionese, no pão de brioche. Para acompanhar, cogumelos, cebola confit e batatas rústicas. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Jd. Paulista, 3283-0946. 12h/15h e 19h30/1h (sáb., 12h/17h e 19h30/1h; dom., até 0h).

FRUTAS NA JARRA

Foto: Felipe Gombossy/divulgação

Criada pelo barman Sidney Vitoriano, a nova ‘Sangria de Verão’ (foto) da Bráz Pizzaria leva vinho branco, suco de uva verde, Cointreau e mix de frutas cítricas, como laranja, abacaxi e kiwi. Servida em taça (R$ 22) ou na jarra (R$ 49), é mais leve do que a versão original da bebida, à base de vinho tinto. Para acompanhar, peça porção de crostino com parmesão (R$ 12) ou pizza caprese (R$ 82), um clássico da casa. R. Piracuama, 155, Perdizes, 2366-9894. 18h30/0h (6ª, 12h/15h e 18h30/1h; sáb., 18h30/1h).

PEIXE NA TIGELA

Foto: Juliana Bruder/divulgação

Transferido para o Pacaembu no ano passado, o Honkê tem novidades no cardápio. Uma delas é o ‘Tirashi Honkê’ (R$ 68; foto), que combina fatias de salmão, atum, peixe branco, polvo, kani e camarão, sobre arroz com tempero japonês e ovas. R. Itaguaba, 268, Pacaembu, 3825-7666. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h e 19h/23h).