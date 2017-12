Garrincha é eternizado em musical dirigido por Robert Wilson

Campeão mundial pela Seleção em 1958 e 1962, Garrincha foi eternizado na história do futebol por suas fintas imprevisíveis e rápidas, praticamente impossíveis para alguém com pernas tortas como o ponta-direita. A história do jogador do Botafogo é tema de Garrincha, peça concebida pelo aclamado diretor norte-americano Robert Wilson, que selecionou 16 atores, entre eles Jhe Oliveira (Garrincha) e Naruna Costa (Elza Soares), e seis músicos.

“Os gregos escreveram sobre os deuses do seu tempo. Garrincha é como um deus de nossa época”, acredita o diretor, que trata da história escura do craque com leveza e luz. “Era um grande dançarino”, acrescenta Wilson. Tendo como principal referência para o enredo ‘Estrela Solitária’, biografia do ‘anjo das pernas tortas’ escrita por Ruy Falcão, o espetáculo tem dramaturgia de Darryl Pinckney.

O musical conta com ritmos brasileiros como o samba e o choro para contar a trajetória de superação do atacante até seu auge e traçar a queda esportiva e pessoal pela qual o jogador passou por causa do alcoolismo.

ONDE: Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. QUANDO: Estreia sáb. (23). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. Até 29/5. QUANTO: R$ 18 / R$ 60.