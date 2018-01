'Garotas' é novo drama de diretora do elogiado 'Tomboy'

Após ‘Tomboy’ (2011), em que uma menina se identifica como um menino entre os colegas, a francesa Céline Sciamma se volta para outra minoria. Em Garotas, o recorte é o da comunidade negra e pobre dos subúrbios de Paris.

Marieme (Karidja Touré) mora com a mãe e as irmãs e vive acuada pelo irmão, que a agride frequentemente. Logo após descobrir que foi reprovada, conhece Lady (Assa Sylla), Adiatou (Lindsay Karamoh) e Fily (Mariétou Touré), três adolescentes que andam pela cidade como uma espécie de gangue, provocando outras garotas e roubando alunos na entrada da escola.

É por meio dessa nova amizade que Marieme – que passa a se apresentar como Vic – tenta se afirmar entre o racismo, o machismo e o classismo do ambiente à sua volta, ainda que acabe reproduzindo algumas das pressões que a envolvem. Rafael Abreu