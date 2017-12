Garanta a festa: ceias de Natal e ano-novo em restaurantes; pratos por encomenda e quitutes para presentear

Selecionamos 30 dicas de lugares para celebrar o Natal e o ano-novo à mesa, onde encomendar a ceia pronta e até comprar um quitute para presentear.

* Os preços dos menus são por pessoa. E lembre-se de fazer reserva.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CEIAS DE NATAL

A ceia de domingo (24) no francês La Casserole será servida a partir das 19h. O menu, em quatro etapas, sai por R$ 248, com bebidas à parte. Entre as opções de prato, há galinha d’angola com crosta de nozes e endívia braseada (foto). Lgo. do Arouche, 346, Centro, 3331-6283.

Uma taça de espumante dá as boas-vindas ao Varanda. A ceia (R$ 260, com bebida não alcoólica) abre com tender e antepastos. Na sequência, mais três pratos, como o pernil ao vinagrete com farofa da casa. R. Gen. Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.

O risoto de coxa de peru confitada com funghi porcini é um dos pratos do jantar elaborado pelo chef Renato Carioni, do Così, para o Natal, com entrada, dois pratos e sobremesa (R$ 230 ou R$ 320, com vinho). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

Charlô Whately também capricha no menu do Bistrô Charlô (R$ 350, com bebidas não alcoólicas), com entradas, sobremesas e dois pratos: camarão com ravióli de abóbora e peru com creme de castanha. R. Barão de Capanema, 454, Jd. Paulista, 3087-4444.

O Cantaloup prepara mais uma edição de sua ceia natalina, com opções de entrada, prato e sobremesa (R$ 225). No cardápio, há do clássico peru até bacalhau. Para adoçar, chocolate em três texturas (foto). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

A ceia de Natal no Canvas, do hotel Hilton, será embalada por música ao vivo. Em quatro etapas, o menu (R$ 380, com bebidas à parte) inclui filé mignon em massa folhada, cogumelos e risoto com trufa negra. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Novo, 2845-0000.

Decorado com milhares de lâmpadas, o Era uma Vez um Chalezinho prepara uma ceia com direito a pianista e Papai Noel. O menu (R$ 332) inclui antepastos, peru, bacalhau, fondue para a sobremesa e bebidas não alcoólicas. R. Itapimirum, 11, Morumbi, 3501-9322.

A ‘Babà Al Rum Di Natale’ (foto), pão de ló com frutas cristalizadas embebido em especiarias, é uma das sobremesas da ceia do Tre Bicchieri, em cinco etapas (R$ 320, com bebidas não alcoólicas). R. Gen. Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004.

Tradicional churrascaria paulistana, a Jardineira Grill também abrirá para o jan- tar natalino – com bufê de saladas; assados típicos, como tender, pernil e leitão; e ainda mesa de frutas e sobremesas (R$ 265). Av. dos Bandeirantes, 1.001, V. Olímpia, 3048-0299.

No topo do Hotel Unique, o Skye servirá a ceia em sete tempos (R$ 540, com uma taça de espumante e bebida não alcoólica). Um dos pratos leva purê de queijo, leitão, goiaba e farofa de torresmo (foto). Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702.

CEIA DE ANO-NOVO

Na rede Coco Bambu, a ceia de réveillon terá banda ao vivo. Na nova unidade Anhembi (foto), por exemplo, o ingresso custará R$ 478, com direito a R$ 239 de consumação entre os pratos do cardápio. Av. Braz Leme, 201, Casa Verde, 2373-7552.

Instalado no 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej, o Seen terá a ceia seguida de festa com banda e DJ. O convite sai por R$ 1.500, com jantar – entre canapés, pratos e sobremesas –, além de drinques, vinhos e bebidas não alcoólicas. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5923.

Com um dos melhores rodízios de carne da cidade, o Fogo de Chão vai acrescentar pratos especiais ao jantar de ano-novo (R$ 250), como o leitão à pururuca e a salada de lentilhas. Um DJ promete agitar a celebração. Av. dos Bandeirantes, 538, V. Olímpia, 5505-0791.

O La Tambouille é boa pedida para uma comemoração mais reservada. A ceia, em cinco tempos (R$ 650, com bebidas não alcoólicas), inclui entradas, dois pratos e sobremesa, como o mil-folhas (foto). Av. 9 de Julho, 5.925, Itaim Bibi, 3079-6276.

A virada do ano no Maksoud Plaza será com ceia, pista de dança e banda no lobby do hotel. O jantar (R$ 669, com bebidas) inclui cuscuz marroquino e postas de bacalhau à portuguesa. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000.

O hotel Golden Tulip terá duas opções para o réveillon: a ceia no All Seasons e o jantar com balada no 24ª andar do edifício (R$ 650, cada, com bebidas). Entre os pratos, camarão empanado e molho thai. Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1337.

O leitão com purê de batata-doce roxa e farofa (foto) é um dos pratos do menu elaborado por Daniel Redondo para a ceia (R$ 580) d’A Figueira Rubaiyat, que será embalada por música ao vivo. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399.

O chef Pier Paolo Picchi criou um cardápio com pratos à la carte para a ceia do Picchi. A paleta de cordeiro assada com legumes (R$ 195, para dois) e o tiramisú (R$ 32) estão entre as sugestões. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

Com uma das vistas mais emblemáticas da capital, o Terraço Itália vai celebrar 2018 com ceia completa servida nos diferentes salões (R$ 1.360/R$ 1.690), incluindo bebidas e pratos como a cauda de lagosta e o carré de cordeiro. Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929.

Música ao vivo, bar de caipirinhas e um farto bufê estão entre as atrações do Praça São Lourenço para a noite de ano-novo. Na seleção da ceia (R$ 750), há lentinha com linguiça de cordeiro, pato assado e polvo com vegetais. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

POR ENCOMENDA

A Casa Manioca, de Helena Rizzo, vende kit de ceia (R$ 1.700, 10 pessoas; foto) e pratos avulsos, como cuscuz vegetariano (R$ 80, 1,5 kg) e copa lombo de porco assada (R$ 260, 1,1 kg). R. Joaquim Antunes, 212, Jd. Paulistano, 4304-9942.

O ravióli de batata-doce, passas e castanha-do-pará (R$ 42,50, 500g) e o frango caipira, assado e recheado com pão, pinhão e miúdos (R$ 80, o quilo), estão entre as dicas do Mesa III. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501.

No menu de fim de ano da Rê Cruz To Go estão a torta de bacalhau (R$ 95, para 8 pessoas) e os camarões ao molho de queijo e champanhe com crocante de batata (R$ 180, 1 kg). R. Antônio das Chagas, 446, Chácara S. Antônio, 5641-9110.

O cardápio do Las Chicas traz saladas, assados, guarnições e doces. Entre os pratos, há tender laminado com abacaxi e cerejas frescas (R$ 170, o quilo; foto) e pernil suíno desossado (R$ 135, o quilo). R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533.

Para quem quiser fugir da cozinha, a Ghee Banqueteria prepara da entrada à sobremesa – como a torta de pera em calda com chocolate belga (R$ 180, para 10 pessoas). R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho, 232, Aclimação, 3208-0767.

QUITUTES

Além de fazer minibolos recheados, o Da Feira ao Baile Café inova com as ‘Árvores de Cookies’ (R$ 62/R$ 118; foto), com camadas de biscoito intercaladas com brigadeiro branco e canela. R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3061-0450. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.).

A ‘Árvore Felicidade’ (R$ 170; foto abaixo) está na Tchocolath. Com 495 gramas, é feita de chocolate ao leite e cravejada com damascos, morangos, pistaches e macadâmias. R. Antônio Afonso, 19, V. N. Conceição, 3842-5623. 10h/19h (sáb., 10h/17h30; fecha dom.).

Para enfeitar a mesa ou presentear, os cupcakes de chocolate da Carlo’s Bakery surgem decorados com árvore de Natal, bengala, boneco de neve e Papai Noel (R$ 14/R$ 20; foto). R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2306-0687. 10h/21h (6ª e sáb., 10h/22h).

Especializada em maçã camarelada, a Caramapple prepara sabores exclusivos para a época, como a maçã verde coberta com caramelo, chocolate branco e M&M’s (R$ 24; foto). Al. dos Tupiniquins, Moema, 3384-3400. 11h/19h (6ª e sáb., 11h/20h; fecha 2ª).

Uma das criações da Chocolat du Jour para o Natal é o ‘Choco Pane’ (R$ 77/R$ 128; foto), que traz quadradinhos de panetone cobertos com chocolate ao leite. R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).