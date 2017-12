Galuska é novo restaurante no Shopping Cidade Jardim

Área externa tem jabuticabeiras (Foto: Estúdio Isa e Letícia/divulgação)

A empresária Ida Maria Frank – ao lado da filha e sócia Virginia Jancsó – decidiu dar novo rumo ao charmoso salão no 3º piso do Shopping Cidade Jardim. Saiu o francês Rive Gauche, e entrou em cena o variado Galuska.

As mudanças começam já na fachada, agora lilás e com uma receita na parede de lousa. Do lado de dentro, o salão está mais claro e arejado, com um lounge de espera ao lado do bar, que ganhou um balcão de ostras (R$ 29, seis unid.).

O cardápio passeia por várias cozinhas, entre as quais a brasileira – reverenciada com o clássico picadinho, uma das opções do almoço executivo (R$ 59, com pães e manteiga, salada, prato e sobremesa do dia); e a moqueca à moda da casa, com pirão e arroz (R$ 139, para dois). Outra pedida para o almoço é o peixe do dia – anchova, na ocasião da visita – com legumes ou um cremoso purê de batata.

Na seção de massas e risotos – ponto alto no vizinho Due Cuochi, também de Ida – o ‘Nhoque Fontina’, executado por Tony Gualberto, é herança do Vecchio Torino, onde trabalhou. Já o ‘Galuska’ é um nhoque húngaro feito com farinha, água com gás e ovos, que era preparado pela sogra de Ida. Na casa, vira guarnição (R$ 16) de pratos, com molho, e da paleta de cordeiro (R$ 68), servida aos domingos.

Entre as carnes, também há costelinhas suínas servidas com purê de mandioquinha ao poivre (R$ 59). Para adoçar: tarte tatin com sorvete (R$ 26).

ONDE: Av. Magalhães de Castro Machado, 12.000, Cidade Jardim, 3758-2616.

QUANDO: 12h/16h (5ª e 6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/20h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.