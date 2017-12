Galpão da Pizza agora tira do forno redondas individuais

Foto: Jean Vidoulis

O Galpão da Pizza passa a preparar também redondas individuais, com massa de fermentação natural de até 40 horas. São 16 coberturas, incluindo opções vegetarianas, como a clássica ‘Margherita’ (R$ 35; foto) e a ‘Allo Zola’ (R$ 44), com gorgonzola, radicchio e alecrim. R. Dr. Augusto de Miranda, 1.156, Pompeia, 3871-5556. 19h/23h30 (6ª a dom., até 1h).

Confira outras pizzarias na cidade:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cantina Castelões

Desde 1924, assa algumas das melhores pizzas da cidade com a receita napolitana: não muito finas e com as laterais altas. O lugar serve também pratos típicos de cantina, como massas e filés. As redondas margherita (R$ 70) e ‘Castelões’, de muçarela e calabresa (R$ 86), não saem do cardápio. R. Jairo Góis, 126, Brás, 3229-0542 (150 lug.). 11h30/16h e 18h30/0h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Cristal Pizza Bar & Grill

Bonita e animada, faz pizzas individuais de massa fina, como a ‘Cristal’, com champignons, parmesão e manjericão (R$ 52). Serve ainda a ‘Pizza do Edilson’, com salmão, alho-poró, muçarela e parmesão (R$ 61), e a ‘Parma’, de muçarela de búfala, tomate e parma (R$ 52). R. Professor Artur Ramos, 551, Jd. Paulistano, 3031-0828 (320 lug.). 18h30/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Família Presto

É sempre uma alternativa para saborear pizzas de massa fina a média num ambiente descontraído. Há mesinhas em uma varanda, sob um toldo, preferidas pelos grandes grupos. Escolha sabores tradicionais, como calabresa (R$ 49, grande) e margherita (R$ 53, grande), sem medo de errar. Às quintas e sextas, há MPB ao vivo. R. Esmeralda, 39, Aclimação, 3207-1749 (60 lug.). 11h45/14h45 e 18h/23h (6ª, sáb. e fer., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Margherita

Nesta pizzaria de dois andares, mais de 60 sabores são servidos durante o jantar. O cliente escolhe a espessura da massa: fina, média ou grossa. Destacam-se a pizza ‘Lino’, de muçarela, linguiça calabresa caseira, parmesão e manjericão (R$ 71), e a ‘Genovesa’, feita com muçarela de búfala, pesto de manjericão e tomate cereja (R$ 73). Al. Tietê, 255, Jd. Paulista, 2714-3000 (370 lug.). 18h30/0h30 (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, sáb., e véspera de fer., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veridiana

Primeira filial da famosa casa de Higienópolis, tem dois amplos salões, mezanino e subsolo. As redondas saem com massa média e coberturas com ingredientes de qualidade. No cardápio, clássicos como a ‘Della Nonna’, com calabresa artesanal e muçarela (R$ 85). Tem música ao vivo tocada no piano a partir das 20h. R. José Maria Lisboa, 493, Jd. Paulista, 3559-9151 (290 lug.). 18h/0h30 (6ª e sáb., até 1h30). Cc.: todos. Cd.: todos.