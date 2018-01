Galeria Raquel Arnaud expõe obras de Sérvulo Esmeraldo e Marco Giannotti

Foto: Divulgação

Celso Filho

A partir desta quarta-feira (10), duas mostras paralelas reúnem criações de Sérvulo Esmeraldo e Marco Giannotti, na Galeria Raquel Arnaud.

Em ‘Traço Volume Espaço’, Esmeraldo, que ganhou uma grande exposição no Instituto de Arte Contemporânea, no ano passado, apresenta uma seleção de 22 trabalhos inéditos – entre esculturas (foto), relevos e desenhos. Também são expostas criações antigas do cearense, como a escultura de grande formato ‘Discos’, de 1978.

Já para ‘Entropia’, Giannotti exibe uma série recente de dez peças. Nelas, ele reuniu resíduos urbanos, como grades e plantas. Em seguida, utilizou os objetos para criar impressões sobre telas, com diferentes técnicas de pintura.

ONDE: Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083- 6322. QUANDO: 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (11). Até 1º/8. QUANTO: Grátis.