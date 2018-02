Galeria nos Jardins inaugura com mostra de Mira Schendel

Foto: Divulgação

Depois de ganhar uma grande mostra na Pinacoteca no ano passado, Mira Schendel (1919-1988) volta a ser homenageada na cidade. Cerca de 140 de suas criações, feitas entre 1950 e 1980, serão expostas na Galeria Frente, a partir desta terça-feira (25).

A curadoria de Taisa Palhares, que também foi uma das curadoras da retrospectiva de 2014, selecionou obras raras da artista suíça naturalizada brasileira. São trabalhos como algumas pinturas de naturezas-mortas (foto) e os ‘Toquinhos’, objetos gráficos em blocos de acrílico – ambos das décadas de 1960 e 1970.

A mostra marca a abertura da Galeria Frente, do marchand Acácio Lisboa, filho do leiloeiro James Lisboa. O novo espaço também planeja duas exposições com obras de Antonio Maluf e Candido Portinari para o ano que vem.

ONDE: Galeria Frente. R. Dr. Melo Alves, 400, Jd. Paulista, 3061-3155. QUANDO: 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (25). Até 31/10. QUANTO: Grátis.