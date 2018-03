Galeria Millan expõe obras recentes de Regina Parra e Tatiana Blass

Pintura de Tatiana Blass. Foto: divulgação

A Galeria Millan e seu anexo recebem obras recentes de duas artistas paulistanas a partir da quinta-feira (21).

Na galeria, Regina Parra traz obras em que são abordadas violências, por vezes, veladas no cotidiano – como machismo e xenofobia. Com curadoria de Moacir dos Anjos, ‘Por que Tremes, Mulher?’ reúne nove pinturas inéditas, além de uma série de desenhos, dois vídeos e uma instalação.

Já Tatiana Blass ocupa o anexo com ‘A Desprofissão’. Entre os trabalhos, ela apresenta 20 pinturas de tinta guache sobre algodão e papel. Nelas, Tatiana retrata cenas de peças teatrais em que os atores parecem ser absorvidos pelo cenário. Além da exposição, ela também lança no local um livro sobre sua carreira, no dia 6/8.

ONDE: Galeria Millan e Anexo. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V.Madalena, 3031-6007. QUANDO: 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (21), 19h. Até 20/8. QUANTO: Grátis.

Veja outras inaugurações da semana:

+ Do acervo do Sesc, Eu Vi uma História reúne mais de 50 criações de nomes das artes naïf e popular – entre eles, Mestre Molina, Nilo e Tercília Santos. Lá, também há espaço para o público criar suas próprias obras. Sesc Itaquera. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 9h/17h (fecha 2ª e 3ª). Inauguração: sáb. (16). Grátis. Até 18/12.

Giselle Beiguelman. Com a ajuda de tecnologias digitais, a artista costuma fazer intervenções em imagens e vídeos. Além de antigos vídeos, projeções e instalações, em ‘Cinema Lascado’, ela apresenta 22 fotografias inéditas, nas quais registrou a paisagem urbana de São Paulo e do Rio. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (16), 11h. Grátis. Até 25/9.

Thiago Navas. Em ‘Apagamentos’, o artista discute questões relacionadas ao patrimônio histórico de São Paulo. Sob a curadoria de Paulo Gallina, são cerca de 40 desenhos, além de uma instalação interativa. Na abertura, o artista faz uma visita guiada. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (16), 11h. Grátis. Até 25/9.

As Vozes do Livro. A mostra visita a coleção de livros da Fundação Ema Klabin. Além dos objetos raros, o público também passa por instalações sonoras com narração de trechos dos livros expostos. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (sáb., 13h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (19). De 3ª a 5ª, é necessário agendar visita. R$ 10 (6ª e sáb., grátis). Até 30/7.