Gal Costa faz show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues

A dor de cotovelo é a principal temática da obra de Lupicínio Rodrigues. No show ‘Ela Disse-me Assim’, dirigido por J. Velloso e Marcus Preto, Gal Costa interpreta de maneira renovadora as mágoas do compositor, em arranjos que vão do rock ao carimbó. “Pensamos em cantar aquelas clássicas, mas principalmente canções pouco conhecidas do repertório dele a fim de trazer novidades. Busquei também alguma coisa animada para sair da fossa e do drama”, diz a cantora em entrevista por e-mail.

Gal Costa

Ao lado da banda formada por Silva (teclado e violino), Pupillo (bateria), Guilherme Monteiro (violão e guitarra) e Fábio Sá (baixo), Gal retoma sucessos como ‘Vingança’ e ‘Nunca’, além de tirar do baú as pouco lembradas ‘Que Baixo!’ e ‘Eu Não Sou Louco’.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: HSBC Brasil (1.800 lug.) e (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: Hoje (8), 22h. QUANTO: R$ 50/R$ 240.