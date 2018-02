Gal Costa é um dos destaques de show da semana; confira outras apresentações

Sexta (16)

Benito Di Paula

O cantor e compositor amigo de Charlie Brown toca sucessos da carreira como ‘Se Não For Amor’, ‘Retalhos de Cetim’, ‘Mulher Brasileira’ e, claro, ‘Charlie Brown’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (16), 22h (abertura: 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Bruna Caram

MPB, jazz, pop e blues estão em ‘Será Bem-vindo Qualquer Sorriso’. O terceiro álbum da cantora traz ‘Especialmente Criativa’ (música de Mallu Magalhães para a cantora), ‘Purinho’ e ‘Pode se Animar’, composições próprias em parceria com Dosinho e Pedro Luís, respectivamente.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (16) e sáb. (17), 22h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico 70

Chico Buarque fez 70 anos em 2015, mas seu aniversário redondo continua sendo celebrado. Roberta Sá, Marina de La Riva e o grupo MPB4, cuja carreira é intimamente ligada à de Chico, relembram ‘Cálice’, ‘Gota D’água’, ‘Apesar de Você’ e outros clássicos do compositor.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (16) e sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daúde

A cantora, que não gravava há uma década, divulga o quinto e novo álbum da carreira. Em ‘Código Daúde’, a cantora baiana sobe ao palco interpretando Marcos Valle, Alceu Valença, entre outros.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (16), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Monteiro

O saxofonista lança o CD ‘Rasante’, no qual explora temas instrumentais de influência jazzística. Amilcar Rodrigues (trompete e flugelhorn), Daniel Amorim (contrabaixo), Daniel Grajew (piano e teclados) e Maurício Caetano (bateria) formam sua banda.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (16), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Míúcha

A intérprete apresenta o show ‘Uma Cantora e Três Cariocas’, com músicas de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Chico Buarque, irmão da artista. O cantor Renato Braz participa.

Caixa Cultural (100 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (16), sáb. (17) e dom. (18), 19h15. Grátis (retirar ingresso no dia da apresentação, às 12h).

Negra Li

A cantora homenageia a sambista Jovelina Pérola Negra, grande nome do pagode. ‘Malandro Também Chora’ e ‘Luz do Repente’ são algumas das músicas relembradas no show.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (16), 20h; sáb. (17), 19h; dom. (18), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Terra Celta

Formado por seis músicos, o grupo investe na sonoridade da música folclórica europeia e em especial da música tradicional da Irlanda, Escócia e Bretanha. Eles apresentam músicas dos dois álbuns da carreira.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (16), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

‘Flores em Vida’ é o nome da nova turnê dos dois filhos de Francisco, que agora será gravada em DVD. A dupla, que este ano lançou o álbum ‘Teorias de Raul’, dá espaço a músicas inéditas e sucessos como ‘Pra Não Pensar em Você’ e ‘A Ferro e Fogo’.

Citibank Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (16), 22h. R$ 80/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (17)

Alessandra Leão

A cantora, compositora e percussionista pernambucana lança o EP ‘Pedra de Sal’. Juçara Marçal e Kiko Dinucci participam.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Amilton Godoy e Léa Freire

O pianista e a flautista apresentam o repertório do CD ‘Amilton Godoy e a Música de Léa Freire’. O repertório tem 11 peças para piano compostas por Léa.

Sesc Ipiranga. Garagem (80 lug.). R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Antonio Nóbrega

O multiartista apresenta espetáculo em homenagem a Ariano Suassuna, com várias características da obra do escritor paraibano, morto no ano passado.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (17), 20h. R$ 1.

British Invasion

As bandas Letz Zep (de covers do Led Zeppelin), Echoes Pink Floyd São Paulo (tributo ao Pink Floyd) e Republica participam do festival de rock.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (17), 22h (abertura: 20h). R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Caram

Chico 70

Fernando Ferrer

O cantor cubano se dedica aos ritmos latinos, como bolero, merengue e salsa. Em seu show, todos eles se fundem em uma mesma sonoridade.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (17), 20h. Grátis.

José Augusto

Ele estreou em disco em 1973 e se consagrou como um dos grandes nomes da canção popular por meio de músicas como ‘Aguenta Coração’ e ‘De Que Vale Ter Tudo na Vida’. Depois de uma década sem se apresentar em São Paulo, ele retorna para divulgar o CD ‘Quantas Luas’, que chegou às lojas no ano passado.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (17), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Míúcha

Negra Li

Péricles

O ex-Exaltasamba vai de pagodes românticos a sambas dançantes no estilo partido alto. Em ‘Nos Arcos da Lapa’, segundo trabalho da carreira solo, o cantor faz uma homenagem ao pagode dos anos 90. O repertório tem músicas inéditas e também regravações.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Sáb. (17), 13h (abertura da casa). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supercordas

O quinteto apresenta repertório de seus dois álbuns, ‘Seres Verdes ao Redor’ (2006) e ‘A Mágica Deriva dos Elefantes’ (2012). Eles ainda apresentam uma música inédita, ‘Sobre Amor e Pedras’, que estará no próximo disco do grupo.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (17), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Trio Madeira Brasil

Formado por Zé Paulo Becker (violão), Marcello Gonçalves (violão de 7 cordas) e Ronaldo do Bandolim, o grupo já gravou quatro álbuns – um deles com Roberta Sá (‘Quando o Canto é Reza’). Eles se dividem entre repertório autoral e clássicos do choro.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (17), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Túlio Mourão

O pianista mineiro que já tocou com grandes nomes da música brasileira faz o show do álbum ‘Come Together’, com músicas dos Beatles. ‘Blackbird’ e ‘Ticket to Ride’ ganham novas roupagens.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wem

O músico, que participa de projetos como o Palavra Cantada, lança seu primeiro disco solo, ‘Começo’. Com os músicos João Taubkin (baixo), Denis Duarte (percussão e MPC) e Rodrigo Fuji (bateria), ele mostra na íntegra o repertório do álbum, com influências de MPB e pop.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (18)

Amilton Godoy e Léa Freire

Chico 70

Luama

A cantora, compositora e violonista apresenta o show ‘Fogos na Chuva de Vento de Diamantes’. No repertório, músicas de seus três discos e canções inéditas.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (18), 16h. Grátis.

Míúcha

Negra Li

Tomaz Magalhães

Prestes a lançar disco, o pernambucano apresenta suas influências, de Clube da Esquina ao rock indie, em músicas como ‘Astronauta Velho’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (18), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Victor Batista

‘Manchete do Tico-Tico’ é o mais recente trabalho do artista. Jerônimo Forzani (violão e cavaquinho), Galba (Violino) e Ricardo de Pina (percuteria) o acompanham na interpretação do repertório autoral.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.Dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé da Velha, Silvério Pontes e Aeromosca

O trombonista e o trompetista interpretam clássicos do choro na companhia do quarteto, procurando conexões com outros estilos.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Dom. (18), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (20)

Flavio Tris

O músico, cantor e compositor paulistano incorpora em seu trabalho referências ligadas à tradição da MPB – mesclando-as com ritmos como bolero e tango. No show, Tris apresenta o repertório de seu disco de estreia, que inclui músicas como a festiva ‘Tudo’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (20), 21h (abertura: 20h). R$ 15. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lica Cecato

Ela mistura influências de pop e MPB em seu som. No show, a cantora repassa alguns momentos de sua discografia, com direção musical do pianista e arranjador Paulo Calazans.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (20), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ligabue

O roqueiro italiano chega ao Brasil com sua ‘Mondovisione Tour – Mondo 2015’, baseada em seu disco mais recente. Além do novo repertório, ele apresenta outras músicas de sua discografia, iniciada em 1990.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (20), 21h30. R$ 100/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Suricato

Revelada no programa ‘Superstar’, da TV Globo, a banda lança o CD ‘Sol-te’. ‘Bom Começo’ e ‘Pra Tudo Acontecer’ são bons exemplos da sonoridade do grupo, que vai do folk ao rock.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (20), 21h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (21)

Brothers Of Brazil

O duo, composto pelos irmãos Supla (bateria e vocal) e João Suplicy (violão e vocal), lança o CD ‘Melodies from Hell’. ‘Tudo Pelo Poder’ é o single do álbum, que também contém músicas como ‘Domingo de Manhã’ e ‘Wonderfully Clear’.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (21), 21h. R$ 50/R$ 100.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Saraiva

No show ‘Pássaro-Flor’, o cantor e compositor repassa músicas dos cinco álbuns da carreira, além de composições que ainda não foram gravadas por ele.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (21), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Julian Marley e The Wailers

O filho de Bob Marley se encontra com membros do Wailers, a banda criada pelo pai. Clássicos do reggae dominam o show, que é precedido por apresentação da banda Planta & Raiz.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (21), 21h30 (abertura: 19h). R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França fazem batidas africanas que vão do samba ao afrobeat. Mas, em ‘Metal Metal’, segundo disco do trio, eles adicionam peso à mistura de ritmos da banda.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (21) e 5ª (22), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rafael Altério, Adriana Sanchez e Guilherme Rondon

O trio se junta em uma roda de cantoria para interpretar músicas do universo caipira, por meio de estilos como a toada e o chamamé.

Tom Jazz (200 lug.).Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (21), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (22)

Gal Costa

Acompanhada pelo violão e pelaguitarra de Guilherme Monteiro, a cantora relembra sucessos da carreira no show ‘Espelho D’Água’ – entre eles, ‘Você Não Entende Nada’ e ‘Meu Nome é Gal’. Há ainda a música inédita que dá nome ao espetáculo, parceria de Marcelo e Thiago Camelo, que estará em seu próximo CD, a ser lançado este ano.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (22), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Paschoal

O ‘bruxo’ é o principal expoente da inventividade instrumental no Brasil. No show, ele interpreta jazz e canção regional com os dois pés no experimentalismo. Itiberê Zwarg (contrabaixo), Márcio Bahia (bateria), Fábio Pascoal (percussão), Vinicius Dorin (saxofones e flautas), André Marques (piano) e Aline Morena (voz e viola caipira) o acompanham em suas ousadias.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (22), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiza Possi

Neste show de verão, a cantora recebe o sertanejo Daniel. Repertórios de ambos, além de sucessos de Michael Jackson e O Rappa, estão no repertório.

Club A (800 lug.). Hotel Sheraton WTC. Av. das Nações Unidas, 12.559, Brooklin, 3043-8343. 5ª (22), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Música clássica

Quarteto Fontegara

Bernardo Toledo Piza, Claudia Freixedas, Marília Macedo e Pedro Ribeiro formam o quarteto de flautas doce, que interpreta repertório composto durante o período renascentista.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (17), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).