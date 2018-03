Gal Costa apresenta 'Espelho D'água'; confira outras opções de shows da semana

Sexta (10)

Dê um Rolê: Homenagem aos Novos Baianos

Anelis Assumpção, Curumin e Márcia Castro estão juntos em show com grandes sucessos dos Novos Baianos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dingo Bells

Rodrigo Fischmann (voz e bateria), Felipe Kautz (voz e baixo) e Diogo Brochmann (voz e guitarra) formam a banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Maravilhas da Vida Moderna’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (10), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

João Bosco

No show ‘Passagem de Som’, o artista relê clássicos e lados B de sua trajetória.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Macaco Bong

O trio instrumental apresenta as músicas de seu terceiro álbum, ‘Macumba Afrocimétrica’ (2015).

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Premê

O grupo, cuja trajetória é tema do recente documentário ‘Quase Lindo’, se reúne no show ‘El Gran Choque del Premê’. ‘São Paulo, São Paulo’ está no repertório.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sexta (10), 19h. Grátis. (ingressos disponíveis na bilheteria).

Renato Teixeira e Sérgio Reis

Os ícones da música caipira gravaram juntos, em 2010, o CD e DVD ‘Amizade Sincera’. Eles retomam a parceria no projeto ‘Amizade Sincera II’, com clássicos da canção sertaneja.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sexta (10), 21h. R$ 50/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Simone Mazzer

‘Férias em Videotape’ é o título do álbum de estreia da cantora e atriz. Além de interpretar novidades como ‘Tango do Mal’ e a faixa-título, a artista relê ‘Back to Black’, sucesso de Amy Winehouse.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sexta (10), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 20h).

O Terno

Com influências do indie rock e da psicodelia, o trio formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Gabriel Basile mescla o repertório de seus dois álbuns, ‘66’ (2012) e ‘O Terno’ (2014).

Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (10), 20h. Grátis.

Sáb. (11)

Brothers of Brazil

O duo, composto pelos irmãos Supla (bateria e vocal) e João Suplicy (violão e vocal), apresenta as músicas do CD ‘Melodies from Hell’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (11), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Gal Costa

Gal Costa

A cantora apresenta o show ‘Espelho D’Água’. O repertório é composto por sucessos de sua carreira – entre eles ‘Tigresa’ e ‘Sua Estupidez’. Mas há espaço para a canção de Marcelo e Thiago Camelo que dá nome ao espetáculo, incluída no recém-lançado CD ‘Estratosférica’.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (11), 21h30; dom. (12), 20h. R$ 75/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

O multi-instrumentista apresenta show acompanhado por Itiberê Zwarg (contrabaixo), Márcio Bahia (bateria), Fábio Pascoal (percussão), Vinicius Dorin (saxes e flautas), André Marques (piano) e Aline Morena (voz e viola caipira).

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (11), 18h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 17h).

João Bosco

Lobão

O cantor e compositor apresenta seus grandes sucessos no show ‘Lobão Sem Filtro’, em formato voz e violão.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (11), 21h. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pipo Pegoraro

‘Mergulhar Mergulhei’ (2014) é o nome do terceiro álbum do músico. Influências de música africana estão presentes em faixas como ‘Indecifrável’ e ‘Ayie’.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (11), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 20h).

The Ipanemas

O grupo de samba-jazz, formado nos anos 1960, retornou com nova formação nos anos 2000. Wilson das Neves (voz, percussão e bateria), Zé Carlos (guitarra), Alex Malheiros (baixo), Maestro Vittor Santos (trombone), Ivan Conti Mamão (bateria) e Thiago Gim (percussão) são os atuais integrantes. Participação da cantora Izzy Gordon.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Sáb. (11), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanguart

Se o álbum ‘Boa Parte de Mim Vai Embora’ (2011) era sobre despedidas, ‘Muito Mais que o Amor’ (2013) tem mais otimismo. É o terceiro e mais ensolarado disco da banda liderada por Hélio Flanders – e o foco do repertório do show.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (11), 20h. Grátis.

Dom. (12)



Fernando Catatau e o Instrumental

O guitarrista e vocalista do Cidadão Instigado apresenta seu projeto com inspirações que vão do rock a ritmos nordestinos e africanos.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (12), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Hermeto Pascoal

O multi-instrumentista apresenta show acompanhado por Itiberê Zwarg (contrabaixo), Márcio Bahia (bateria), Fábio Pascoal (percussão), Vinicius Dorin (saxes e flautas), André Marques (piano) e Aline Morena (voz e viola caipira).

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (12), 18h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria).

João Bosco

Martinho da Vila e Mart’nália

Pai e filha se unem neste show, interpretando seus sucessos. ‘Canta, Canta, Minha Gente’ e ‘Mulheres’ estão no repertório.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (12), 15h. Grátis.

Virgínia Rodrigues

Em ‘Mama Kalunga’, seu quinto CD, a cantora evoca a sonoridade africana por meio de instrumentos de corda e percussão. No repertório, músicas de compositores como Paulinho da Viola e Tiganá Santana, um dos produtores do álbum. Mariene de Castro participa da apresentação.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (12), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (14)

Diogo Poças

O cantor e compositor encerra a turnê do álbum ‘Imune’ (2014). ‘Nina’ e ‘Senhora Rainha’ são algumas das músicas do repertório. Os cantores Filipe Catto e Tiê participam da apresentação.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (14), 21h30 (abertura, 21h). R$ 50.

Cc.: todos. Cd: todos.

Tupi & the Nickins

‘Tele Visão’ é o nome do álbum mais recente de Tupi. Acompanhado pela banda formada por Dustan Gallas (piano e guitarra), Astronauta Pinguim (piano elétrico e órgão), Rian Batista (baixo), Dharma Samu (saxofone) e Samuel Fraga (bateria), ele mostra suas criações, com inspiração na obra de Jean-Jacques Rousseau.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (14), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (15)

Elba Ramalho

A cantora apresenta grandes sucessos da carreira, entre eles’De Volta pro Aconchego’.

Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (15), 22h30. R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Guizado

O trompetista convida Arrigo Barnabé e Guilherme Granado para uma jam session no projeto Feito na Hora.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (15), 16h. Grátis; 4ª (15), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (16)

Blubell

Ao lado de um quarteto, a cantora faz show dedicado ao repertório de Madonna.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (16), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

De gerações distintas, as duplas sertanejas se juntam para interpretar seus grandes sucessos.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 5ª (16), 20h (abertura; show 0h30). R$ 110/R$ 220. Cc.: D, M e V. Cc.: todos.

Inocentes

‘Sob Controle’ (2014), álbum mais recente da banda, é a base do show.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (16), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jamz

Revelada no ‘SuperStar’, da TV Globo, a banda apresenta as músicas do CD ‘Insano’ (2014).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (16), 22h30 (abertura, 20h). R$ 65/R$ 80. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Das Bandas do Oficina

O projeto, com shows de artistas ligados à história do Teatro Oficina, tem apresentações de Peri Pane e Karina Buhr.

Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (11), 21h (abertura, 19h). R$ 5/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Guitarras Brasileiras

Felipe Cordeiro, Pepeu Gomes e Robertinho de Recife são as atrações do projeto, com foco em instrumentistas do norte e do nordeste.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (10) e sáb. (11), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Notas Contemporâneas

A cantora Wanderléa é a convidada do projeto. Ela será entrevistada por Cadão Volpato e a Banda MIS interpreta os sucessos de sua carreira.

Museu da Imagem e do Som – MIS, Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sofar+ Secret Festival

O festival, com foco em artistas independentes, chega à sua terceira edição. Sua escalação, composta por músicos de várias partes do mundo, não é revelada antecipadamente. Há exibição de curtas, discotecagem e food trucks.

R. Alves Guimarães, 170, Pinheiros. Dom. (12), 15h. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Impressionismo de Câmara

O grupo formado por Fábio Brucoli (violino), Adriano Mello (violino), Silvio Catto (viola), Mauro Lombardi Brucoli (violoncelo), Marcelo Barboza (flauta), Tiago Naguel (clarinete) e Paola Baron (harpa) apresenta obras de Debussy, Ravel, entre outroscompositores.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, metrô República, 4571-0400. 5ª (16), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

João Maurício Galindo rege a orquestra em concerto que tem Anderson Menezes (clarone) e Marcelo Ghelfi (piano) como solistas. Obras de Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos e Cyro Pereira estão no programa da apresentação.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (10), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Martino

Concerto da Osesp que tem o pianista Fabio Martino como solista, substituindo o barítono Matthias Goerne, que cancelou sua participação. No programa, obras de Brahms, Rachmaninov e Strauss. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo(1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (10), 21h; dom. (12), 16h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Campos do Jordão

Orquestra do Festival

Com regência do maestro Sian Edwards e solos do violinista do Luiz Fílip, a orquestra interpreta obras de Jean Sibelius e Modest Mussorgsky.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Sáb. (11), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orquestra Filarmônica de Goiás

O violoncelista Antonio Meneses é o solista convidado da orquestra regida por Neil Thomson. No programa, obras de Edward Elgar e Carl Nielsen.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Hoje (10), 20h30. R$ 50 (vendas na bilheteria da Sala São Paulo e no site www.ingressorapido.com.br). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Bratke

O pianista interpreta ’24 Prelúdios, Op.28′, de Chopin.

Pça. do Capivari. Dom. (12), 12h. Grátis.