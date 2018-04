Futuro Refeitório, em Pinheiros, tem cardápio que privilegia os vegetais

Um corredor com plantas leva ao enorme galpão, que mistura a rusticidade de um antigo estacionamento com a cozinha moderna e totalmente aberta, que integra padaria e bar, do Futuro Refeitório – nova casa da chef Gabriela Barretto, do Chou, em parceria com a irmã Karina.

Lounges com sofás e algumas mesas compartilhadas ajudam a compor o ambiente descolado. A informalidade se mantém no serviço – estendido durante todo o dia – e no cardápio, com vários pratos levados à mesa em cumbuquinhas, ideais para partilhar.

O cardápio abre com itens do café da manhã (servidos a qualquer hora), como a tostada de avocado (R$ 17). Já o almoço traz três tipos de combo: o ‘Íntegro’, com quatro plantas (R$ 38); o ‘Onívoro’, com três plantas e uma proteína animal (R$ 43); e o ‘Sanduíche’, servido com uma planta (R$ 36). As proteínas são ovo e frango orgânicos, peixe do dia ou miolo de contrafilé.

Na seção ‘Plantas’, reinam os vegetais em preparos simples e combinações surpreendentes, que sempre nortearam a cozinha de Gabriela – a exemplo do curry amarelo de vegetais, leite de coco, grão-de-bico, cogumelo e arroz basmati; e do arroz preto com coco, abóbora e sementes. Também vale provar o ‘Pappardelle ao Pesto do Jardineiro’.

No jantar, as pedidas são à la carte. E, nas manhãs do fim de semana, vigora o menu de brunch. Para adoçar, pudim de laranja, doce de leite e pipoca de arroz (R$ 10). Não saia sem provar os cafés torrados lá pela barista Natalia Ramos. Muito menos sem levar os pães de Hanny Guimarães.

ONDE: R. Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros, 3085-5885.

QUANDO: 8h/22h30 (6ª, 8h/23h; sáb., 9h/16h e 19h/23h; dom., 9h/16h).

QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.