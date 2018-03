'Fukushima Mon Amour', do coreógrafo Tadashi Endo, é inspirado em tragédia

Quando o Japão foi atingido por um tsunami, em março de 2011, o coreógrafo nipônico Tadashi Endo ficou profundamente tocado.

Radicado na Alemanha, ele não pode ir à sua terra natal. Resolveu, então, se expressar com Fukushima Mon Amour, espetáculo que merece duas sessões neste sábado (21) e domingo (22), no Sesc Santana.

No solo, o mestre do butô (dança criada na década de 1950 e inspirada em movimentos artísticos como o cubismo e o surrealismo) retrata a catástrofe dupla sofrida na região de Fukushima – além de deixar centenas de mortos e feridos, o tsunami atingiu a central nuclear da cidade, fazendo a usina liberar material radioativo. A coreografia mostra, ainda, a capacidade de superação do povo japonês.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Destaque para a trilha do espetáculo, criada pelo músico brasileiro Daniel Maia, que ficou um mês hospedado na casa de Endo para fazer as composições. “Nas primeiras apresentações, foi difícil dançar a música do Daniel, que tem um lado mais catastrófico”, diz o coreógrafo. “Hoje, não me imagino dançando ‘Fukushima’ com outra trilha.”

ONDE: Sesc Santana. Teatro (334 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700.

QUANDO: Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h.

QUANTO: R$ 6/R$ 20.