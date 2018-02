Frente fria: uma seleção de gelatos, sorbets e muitas paletas para refrescar os dias de verão

Por Lucinéia Nunes e Gabriel Perline

As paletas são a marca do verão paulistano – e uma tendência que, pelo jeito, está longe de derreter

A onda dos picolés gigantes (com 110 a 120 gramas, eles têm o dobro do tamanho de um sorvete convencional no palito) está longe de acabar. Desde a abertura da primeira loja na cidade, há um ano, as paleterias viraram febre e a proliferação de marcas – e redes – não para. Inspiradas nas receitas mexicanas, nossas versões levam, além das frutas, ingredientes como bebidas alcoólicas e biscoitos. Nas próximas páginas, algumas das novidades geladas do setor e as melhores sorveterias para a estação.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paletas de frutas da Me Gusta (Foto: Ricardo Corrêa/divulgação)

PALETERIAS

Me Gusta

Para provar os deliciosos picolés artesanais feitos pela dupla Gabriel Fernandes e Ravi Leite é preciso atravessar uma viela escondidinha da Augusta. Ali, um expositor guarda sabores de frutas (foto), como tangerina, melancia e manga (R$ 7, cada), e recheados, como avelã com brigadeiro (R$ 8). R. Augusta, 2.052, Cerq. César, 4113-0299. 11h/20h. Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

El Bigodón

Em uma casa simpática, com almofadas coloridas e peças de decoração que remetem ao México, três amigos – entre eles, o chef Leonardo Gianini – preparam e vendem 33 sabores caseiros, como o surpreendente coco com doce de abóbora (R$ 8) e o alcoólico ‘Mojito’ (R$ 10). R. Fidalga, 79, V. Madalena, 3816-0485. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Paleta ‘La Pasión’, de chocolate com marshmallow de maracujá, da Los Ticos (Foto: Henrique Peron/divulgação)

Los Ticos

Nada de polpa ou suco concentrado da fruta. Com cinco lojas na cidade, a marca garante usar apenas frutas frescas que chegam diariamente às cozinhas. Entre as novidades, estão os sabores de uva e goiaba (R$ 7, cada) e os recheados ‘La Pasión’, de chocolate com maracujá (foto), e ‘La Novia’, de tapioca com leite condensado (R$ 9, cada). R. Harmonia, 252, V. Madalena, 2892-0088. 11h/20h (6ª a dom., até 22h). Cc. e Cd.: todos.

Los Paleteros

A rede nasceu em Curitiba em 2012 e já soma 73 lojas espalhadas pelo País, duas fábricas e mais de 10 milhões de picolés vendidos no ano passado. A partir de hoje (30), um novo sabor se junta aos 24 já vendidos: maracujá com leite condensado (R$ 8). Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulista, 3081-4308. 11h/22h (dom., 12h/20h). Cc. e Cd.: todos.

“Sensações’, de morango com chocolate, da Los Hermanos (Foto: Divulgação)

Los Hermanos

Pioneiros em abrir uma paleteria na cidade, há um ano, tornaram o produto um fenômeno de vendas por causa dos seus picolés de qualidade, como o novo ‘Sensações’, com morango e chocolate (R$ 10; foto). R. Dr. César, 742, Santana. 11h/23h (fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Paleteria Cancun

O primeiro picolé da marca saiu do freezer há cinco meses e já são 13 lojas. Para o verão, lança a paleta ‘detox’ de melancia com abacaxi (R$ 7) e a de cheesecake de frutas vermelhas (R$ 8). R. Carlos Weber, 314, V. Leopoldina, 3582-5172. 12h/20h (6ª e sáb., até 22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Mexicas Fest

Entre quiosques e lojas, a marca tem 26 pontos de venda e mais de 150 sabores no cardápio. Nem todos disponíveis e, ainda assim, uma escolha difícil. Os picolés com zero açúcar – como amora, pistache, morango e iogurte com recheio de damasco (R$ 10, cada) – e o de tapioca com doce de leite (R$ 10) são algumas novidades. Com clima familiar, a loja da Vila Leopoldina tem um espaço para crianças no 2º andar. R. Carlos Weber, 350, V. Leopoldina, 3644-9146. 10h/22h. Cc. e Cd.: todos.

Los Primos

Para atrair e ‘distrair’ a clientela, as paleterias apostam em cartões de fidelidade e até shows de mariachis. Aqui, um totem com câmera registra a foto do cliente com picolés e chapéus mexicanos. Na seleção da rede, estão os sabores de paçoca (R$ 8), leite em pó com flocos de chocolate crocante, banana com creme de avelã e caipirinha (R$ 9, cada). R. Emília Marengo, 430, V. Regente Feijó, 2597-7278. 11h/23h. Cc. e Cd.: todos.

Divina Paleta

Fresquinha no roteiro, a marca tem duas lojas recém-abertas na zona norte e outra em Juqueí, no litoral norte paulista. Com ambiente simples, do tipo escolha-pague-e-leve, a atração da casa está mesmo no palito. Destaque para o picolé refrescante de limão-siciliano (R$ 8), feito com suco natural da fruta, e o de chocolate meio amargo, com brigadeiro branco e cereja marasquino (R$ 10). R. Chico Pontes, 435, V. Guilherme, 3628-6017. 11h/22h. Cc.: e Cd.: todos.

Paleta de açaí com banana, da Muchachos (Foto: Divulgação)

Muchachos

O ambiente amplo e agradável convida a provar (sem pressa) as paletas feitas artesanalmente na cozinha da loja – que deve ganhar a segunda unidade no fim de fevereiro, na Vila Nova Conceição. Entre os 29 sabores estão o de açaí com banana (R$ 8; foto), Ninho trufado (R$ 9,50), chocolate belga, e abacate (R$ 8, cada). Av. Eng. Caetano Álvares, 5.728, Imirim, 2659-1406. 10h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc. e Cd.: todos.

À PROVA

Campeã de vendas, a paleta de morango com leite condensado está no cardápio de todas as casas do gênero. Sem compará-las, fica fácil se encantar pela combinação dos ingredientes e por sua doçura. Mas elas não são iguais. Para tirar a prova, os repórteres Gabriel Perline e Lucinéia Nunes, e a editora-assistente do Divirta-se, Marina Vaz, visitaram em poucas horas três grandes redes com lojas pela cidade. O sabor do sorvete, a quantidade e a cremosidade do recheio, e até o tamanho das paletas foram levados em conta para a classificação. O resultado do teste você confere abaixo.

Como o leite condensado vai parar lá dentro?

O processo, em boa parte das casas, é manual. As fôrmas com sorvete de morango são levadas a um congelamento rápido, para que o picolé endureça de fora para dentro. O sorvete, ainda líquido no centro, é retirado e o espaço, preenchido com leite condensado. Por fim, cobre-se a paleta com mais sorvete de morango, o palito é inserido e a fôrma volta ao congelador.

Paleta de morango com leite condensado da Los Paleteros (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

1º: Los Paleteros

Escolha difícil. Levou a melhor pela quantidade equilibrada de sorvete, não muito doce, e recheio, apesar de ter a lateral irregular.

2º: Los Ticos

Leite condensado abundante, da primeira à última mordida. O sorvete de morango, porém, poderia ser mais concentrado e azedinho.

3º: Mexicas Fest

A base é mais espessa, o sorvete bem doce e o sabor de morango parece artificial. Já o recheio vem com a cremosidade na medida certa.

SORVETERIAS

Mesmo com a invasão das paletas, novas gelaterias abriram as portas na cidade. Outras, inauguradas na temporada passada, ampliaram suas redes e renovam os sabores para a estação.

Sorvete de frutas vermelhas da Davvero (Foto: Divulgação)

Davvero

Uma sequência de acertos promete vida longa à loja, inaugurada há três semanas. A decoração clean e o atendimento prestativo tornam a experiência ainda mais agradável. Os gelatos, feitos no próprio dia, são cremosos e intensos, como os de abacaxi com melão e o de pera (R$ 1o, pequeno). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h(6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: A, M e V.

Addolcire

É na cozinha nos fundos da bonita sorveteria, com ambiente despojado e mesas ao ar livre no deque, que a jovem chef e sorveteira Stephanie Mantovani desenvolve novos sabores de gelatos. Especialmente para a época, ela exibe na vitrine receitas mais leves e à base de água, como o ‘detox’, de abacaxi, limão, gengibre, hortelã e couve; o de limão taiti e pimenta-do-reino preta; e o de lichia e chá mate. Os sabores são vendidos no copinho e na casquinha (R$ 8, peq.). Al. Jauaperi, 1.201, Moema, 4305-4001. 10h/20h. Cc. e Cd.: todos.

Vitrine da nova La Girandola (Foto: Clayton de Souza/Estadão)

La Girandola

Misto de gelateria e café, tem mesinhas na calçada, paredes de tijolos brancos e cadeiras coloridas. Entre os sorvetes feitos pelo chef Anderson Bellomo estão o de baunilha, o de chocolate 70% e o ‘Absurdo’, que mistura caramelo, creme e chocolate (R$ 9, peq.). R. Vupabuçu, 31, Pinheiros, 3812-9387. 11h/20h (sáb., 14h/22h; dom., 14h/20h; fecha 2ª).

Degustação de sorvetes da Gelatte di Gàbi (Foto: divulgação)

Gelatte di Gàbi

Mais de 130 sabores já passaram pelas cubas geladas da casa (foto), incluindo versões como maracujá com couve manteiga. Nas noites de sexta, entra em cena o happy hour Ultra Gelato, com sorvetes alcoólicos feitos na hora com nitrogênio líquido, como o de uísque com pedacinhos de bacon (R$ 15). Av. Braz Leme, 2.371, Santana, 2503-5307. 12h/21h (6ª, até 22h; sáb., 13h/22h e dom., 13h/21h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Bacio di Latte

É difícil passar na frente de uma das 18 lojas e não encontrar filas. Algumas, como a de Moema, chegam a dobrar a esquina aos fins de semana. A mais famosa das gelaterias da cidade trouxe somente uma novidade para este verão: o sorvete de kiwi (R$ 10, peq.), com pedaços da fruta na massa. Av. Rouxinol, 576, Moema, 5041-1690. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc. e Cd.: todos.

Vipiteno

Para quem gosta de doce bem doce, os sorvetes criados por Laurent Suaudeau são perfeitos. O de mexerica, feito com o suco da fruta, é uma das sensações da casa. Mas o de maçã verde sequer tem maçã em sua receita. É artificial e o sabor parece com o de uma bala mastigável (R$ 10, peq.). R. Manuel Guedes, 85, Itaim Bibi, 3476-1881. 12h/23h (6ª e sáb., 11h30/0h). Cc. e Cd.: todos.

Sorvete de chocolate branco com limão-siciliano da Cuordicrema (Foto: divulgação)

Cuordicrema

Lá, o ‘problema’ é sempre qual escolher. O sabor intenso das versões frutadas dá a sensação de se estar comendo a própria fruta. Para o verão, foram lançados os de goiaba e o ‘Patrizia’, de chocolate branco com limão-siciliano (R$ 11, peq.; foto). R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, 3071-3147. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc. e Cd.: todos.

Purogusto

O nome da loja faz jus aos caprichosos gelatos de sua vitrine. São quase cem sabores, que se revezam diariamente, de acordo com a sazonalidade dos ingredientes. Para o verão, a italiana Claudia Reggiani fez uma linha sem adição de açúcar, gordura, glúten e lactose. São eles: creme zero, goiaba, e banana com canela (R$ 10, peq.). R. Oscar Freire, 502, Jd. Paulista, 3062-1862. 11h/23h (6ª e sáb., 12h/0h). Cc. e Cd.: todos.

Casa Elli

A partir de hoje (30), a loja faz um experimento com uma linha de gelatos salgados – como o de tomate seco, parmesão, azeite de oliva e pomodoro (R$ 10, peq.). Entre as invencionices, há uma linha fit, que inclui o ‘Bitter’ (abacaxi, beterraba, kiwi, figo e papaia) e o ‘Abacaxi Detox’ (abacaxi, maçã verde, couve, limão e gengibre). Al. Tietê, 163, Jd. Paulista, 3063- 4741. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc. e Cd.: todos.

Peccati

Natassia Sobolewski garante que seus gelatos são feitos com produtos orgânicos. E os sorvetes – como o nome da casa, em italiano, sugere – são realmente um pecado. Ricos em sabor, a linha de frutas é a mais requisitada, com opções pouco usuais, como jabuticaba e abóbora com coco (R$ 10, duas bolas). R. Assungui, 806, Jd. da Saúde, 3213-0277. 12h/20h (6ª, sáb. e dom., até 23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Stuppendo

A tradicional e concorrida loja do chef Edu Guedes não oferece novidades e trabalha com os sabores já conhecidos pelo público. Entre os mais vendidos nos dias quentes está o de melancia – um sorbet que dispensa água e açúcar em sua produção e é feito somente com a própria fruta (R$ 10, peq.). R. Canário, 1.321, Moema, 5093-2967. 12h30/21h (2ª, até 19h; sáb. e dom., até 22h). Cc. e Cd.: todos.

Sorvete de maracujá da Dri Dri (Foto: divulgação)

Dri Dri

A rede inglesa de gelato italiano abriu há dois meses sua segunda loja. Revezam-se na vitrine 18 sabores de sua carta, em constante atualização. Entre as novidades estão os de maracujá (foto) e açaí, com sabor bem próximo ao da fruta (R$ 9, peq.). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-1000. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc. e Cd.: todos.

Frida & Mina

A cor, a textura e os sabores inusitados conquistam o paladar logo na primeira colherada. E o segredo só poderia vir da cozinha: cada sorvete leva três dias para ficar pronto. A base das massas precisa de 24 horas de descanso antes de receber os demais ingredientes. Em seguida, mais 12 horas de maturação no congelador. Não deixe de provar o de erva-cidreira e o de hortelã com chocolate (R$ 12, duas bolas). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/21h (fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.