Fratelli Ristorante é novidade na zona norte com cozinha italiana e salão agradável

Foto: Rodrigo Coca/divulgação

Se, do lado oposto da cidade, a concentração de bons restaurantes é copiosa, a zona norte ainda carece de investimento. Por isso, é sempre boa a notícia de casa nova na região – caso do Fratelli Ristorante.

O lugar divide-se em dois ambientes: um salão principal, amplo e confortável, que acomoda o bar; e uma área lateral, com mesas, jardim e loja de vinhos da Grand Cru.

Empreitada de cinco amigos, tem entre os sócios o chef Ricardo Di Camargo, que assina o cardápio italiano – bem semelhante ao da Serafina, restaurante do qual ele também foi sócio. A começar pela cesta de focaccia com ervas e parmesão (R$ 9) e pelos anéis de lula com molho picante (R$ 32).

Na ala das massas frescas – feitas na cozinha envidraçada – figuram o macio ‘Gnocchi di Mamma’ (R$ 39), com molho de tomate, e o ‘Ravioli alla Vitello’ (R$ 59). Os risotos são boa pedida e surgem também como acompanhamento das carnes, a exemplo do mignon ao molho de pimenta verde e risoto de funghi (R$ 62) e do medalhão de frango com um saboroso risoto de limão – uma das sugestões do almoço executivo (R$ 49, com entrada e sobremesa).

À noite, entram em cena pizzas como a clássica margherita (R$ 52). Econômica na dose de açúcar, a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 16,50) é uma das sobremesas. Para beber, há vinhos (a partir de R$ 44) e ampla carta de drinques.

ONDE: Av. Nova Cantareira, 3.381, Tucuruvi, 3090-9944.

QUANDO: 12h/23h30 (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.