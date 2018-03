Franquia ‘A Era do Gelo’ volta com ares de ficção científica

Foto: divulgação

Depois de fugir do degelo e enfrentar piratas e dinossauros, Sid, Manny e Diego agora entram em uma aventura com ares de ficção científica. Em A Era do Gelo: O Big Bang, quinto longa da franquia, o grupo de animais terá de unir forças para salvar a Terra de um grande meteoro.

A história começa quando o desastrado Scrat é acidentalmente levado ao espaço por uma nave alienígena. No meio da confusão – que até mesmo explica a formação de nosso Sistema Solar -, o esquilo acaba colidindo com um meteoro e muda a rota do objeto em direção ao nosso planeta.

Para salvar os animais da extinção, entra em cena a esperta doninha Buck. Ele descobre uma profecia que pode ser o segredo para resolver o problema. Nesta missão, ele terá ajuda do mamute Manny e seus amigos.