Frank Bar comemora três anos com drinques favoritos da casa e programação especial; confira outras dicas

+ Instalado no lobby do Maksoud Plaza, o Frank Bar comemora três anos entre 2ª (23) e 5ª (26) com bartenders convidados e drinques que fizeram sucesso na casa desde a abertura. Participam nomes como Tai Barbin, na 2ª (23), Kennedy Nascimento, na 3ª (24), e Márcio Silva, na 5ª (26). Cada um deles divide espaço no balcão com Spencer Jr. e sua equipe para preparar combinações como o ‘El Grito de Dolores’ (R$ 32), que leva tequila, redução de aceto balsâmico com morangos, folha de limão kaffir e licor de creme de cassis. Além dos coquetéis, será servido o ‘Arancini di Funghi’ (R$ 28), bolinho de risoto de funghi com queijo gruyère. Artistas como Ari Borger, Ivan Marcio e Roger Gutierrez tocam jazz e blues. Maksoud Plaza. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 2ª (23) a 4ª (25), 18h/1h; 5ª (26), 18h/2h. Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Localizado no Tivoli Mofarrej, o Bar Must conta com nova decoração e drinques criados pela bartender Jessica Sanchez, como o ‘Slice in a Sour’ (R$ 26), feito com cachaça, redução de tangerina e espuma de limão. A casa recebe apresentações de jazz todas as noites. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h. Couv. art.: R$ 60 (5ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Tap Tap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar aberto em janeiro fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). Entre hoje (20) e 2ª (23) – ou enquanto durar o estoque – a casa serve uma novidade da Croma Beer, a Green Force #1 (R$ 19/R$ 36), do tipo New England IPA. R. Consolação, 455, 98477-8849. 16h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/21h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Inf.: bit.ly/GFTap

BOTECOS

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e camisas de times de futebol. O chope Brahma (R$ 7,90, claro) ou a caipirinha (R$ 10) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90), a costela de tambaqui (R$ 33,90) e o ‘Bolinho da Lili’ (R$ 31,90, a porção). A dose de pinga da casa (R$ 6), feita em Minas Gerais, é outra boa opção de bebida. Toda 4ª e 5ª, a Original e a Serramalte de 600 ml saem por R$ 10, cada. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom. e fer., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pinheirinho

Mais de 30 variedades de espetinhos compõem o cardápio do bar aberto em 1971, como o de carne e o de linguiça picante. Cada um custa R$ 9,90, mas é possível pedir um combo com três (R$ 24,90, com farofa, vinagrete e pão) ou quatro (R$ 33,60, com farofa, pão, vinagrete e molho barbecue). Para acompanhar, peça uma cerveja (R$ 11,90, Serramalte, Original e Budweiser) ou a caipirinha, que pode ser de abacaxi, manga, morango e maracujá (R$ 18,90, com cachaça; R$ 20,90, com vodca). R. dos Pinheiros, 1.183, Pinheiros, 3031-2659. 12h/1h (fecha dom,). Cc.: todos. Cd.: todos.

São Cristóvão

A casa serve uma gostosa alheira (R$ 23), companhia para o chope Heineken (R$ 8,60). Serve também comidinhas de mãe, como a carne de panela com alecrim (R$ 42, a porção), e clássicos de botequim, como o bolinho de bacalhau (R$ 7, cada) e o ‘Oswaldinho Aranha’ (R$ 48, individual; R$ 92, para dois), que traz o filé mignon com lâminas de alho, couve, batata portuguesa, arroz e farofa. R. Aspicuelta, 533,

V. Madalena, 3097-9904. 12h/1h (3ª e 6ª, 12h/23h; dom., 12h/20h). Couv. art.: R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 20/R$ 37). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo-de-moça são os hits, mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 32, 8 unid.) e as cremosas – e famosas – coxinhas (R$ 33, 6 unid.). As mesas são extremamente disputadas, mas não se desespere: ao lado funciona o bem maior Armazém Veloso, com cardápio idêntico. R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

Cassio Piccolo e Norberto D’Oliveira são dois dos maiores experts em cerveja da cidade. No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos dez menus-degustação fixos (R$ 179/R$ 255), que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, por exemplo. A coxinha de frango e Catupiry (R$ 34, 10 unid.) e o frango grelhado (R$ 54, o simples; R$ 78, acompanhado de polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., 11h/2h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e prateleira repleta de garrafas. Mas nos dias quentes é a arejada varanda, com teto retrátil, o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cervejas de 600 ml (R$ 12,90, a Original; R$ 13,90, a Serramalte). O cardápio lista tira-gostos típicos de botequim, além dos bolinhos de carne-seca (R$ 36,90, 10 unid.) e da picanha fatiada no réchaud (R$ 95,90, com dois acompanhamentos, para três pessoas). R. Jandira, 574, Moema, 5052-0473. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Tatu Bola

No salão são servidos vários tipos de caipirinha (R$ 22,99/R$ 25,99), como a de rapadura com limão. Elas são servidas em simpáticos potes de conserva, que o barman usa para misturar os drinques. As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 15,99, Brahma, Original e Serramalte), e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 98,99, para três pessoas) é servida com frango, picanha, fraldinha e linguiça toscana com gosto de churrasco, grelhados na parrilla, que fica à vista no salão. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Café Piu Piu

Em funcionamento desde 1983, a casa continua sempre cheia de gente interessada na programação musical, com bandas cover de rock, pop e blues. Além do mezanino, o balcão é um bom local para assistir aos shows. O cardápio tem beirutes (R$ 23/R$ 30) e porção de latkes (R$ 22), bolinhos de batata ralada, que são boas opções para acompanhar o chope Brahma (R$ 10). R. 13 de Maio, 134, Bela Vista, 3258-8066. 20h30/0h (5ª, 21h30/2h; 6ª e sáb., 21h30/4h; dom., 20h30/0h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 15/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

VARIADOS

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina próxima ao cinema Espaço Itaú. Boa opção para jantar ou para petiscar, a casa serve chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 34) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e acompanha batatas fritas gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerqueira César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, é um convite para aproveitar o espaço tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 8,30, claro) ou Heineken (R$ 8,50, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 17,90) e a porção de iscas de abadejo (R$ 42). R. Doutor Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

