'Foxcatcher' traz interpretações fortes em drama baseado em história real

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo tem bons motivos para justificar esse apelativo subtítulo brasileiro. O filme de Bennett Miller (de ‘Capote’ e ‘O Homem que Mudou o Jogo’) fala de personagens de alta potência midiática – a saber, ídolos do esporte e magnatas em situações limites.

O caso aconteceu mesmo. É descrito bem ao estilo minucioso do diretor. Mark Schultz (Channing Tatum) é campeão olímpico de luta greco-romana em Los Angeles, em 1984, e busca outra medalha na Olimpíada de Seul (1988). É treinado pelo irmão, David (Mark Ruffalo), também medalhista.

John Dupont (Steve Carell) é herdeiro da fortuna dos Dupont e, acredita-se, um renascentista, dono de múltiplos talentos – é ornitólogo, filatelista, escritor e, claro, treinador de lutadores. Ele se oferece para ‘adotar’ Mark e integrá-lo ao time Foxcatcher – nome da propriedade dos Dupont, que evoca a nobre ‘arte’ dos grã-finos da caça à raposa.

Ricos e poderosos em geral não são contrariados em seus devaneios de grandeza. Seu poder lhes permite levar até as últimas e terríveis consequências delírios que um comum mortal veria abortados logo de início, sob deboche da plebe. Mas não se ri de um Dupont.

A interpretação de Carell é brilhante. Afina-se à perfeição naquela postura de quem olha o mundo sempre de cima. Embora esse olhar possa conter, no fundo, algo de insano. Essa tensão implícita no comportamento polido de Dupont é o fator que dá eletricidade ao filme.

Mas Tatum e Ruffalo não ficam muito atrás. Em especial Ruffalo, com sua empatia triste e conhecimento da realidade. O mundo do esporte de alto rendimento, suas exigências competitivas sempre a um passo do abismo, as relações delicadas entre brutos, a necessidade da figura paterna e os delírios do narcisismo – tudo isso comparece na feitura de ‘Foxcatcher’.

Belo filme, com cinco indicações ao Oscar: direção (Bennett Miller), ator (Steve Carell), ator coadjuvante (Mark Ruffalo), roteiro original e maquiagem. Luiz Zanin Oricchio