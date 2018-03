Fotografias do Estadão ganham exposição no Unibes Cultural

Nos últimos três meses, os fotojornalistas do Estado trocaram as máquinas profissionais por câmeras de celulares na cobertura diária. O resultado da parceria com a Motorola está em uma mostra, a partir de terça-feira, 21, no Unibes Cultural.

Em Fotojornalismo na Palma da Mão, é apresentada uma seleção de cerca de 70 imagens do projeto. São registros de reportagens, como o Ano-novo Chinês ou um ensaio em preto e branco sobre o aniversário da capital feito pelo fotógrafo Tiago Queiroz.

Após um treinamento, os fotógrafos receberam aparelhos Moto Z, equipados com Moto Snaps. “O resultado foi equivalente à máquina profissional, tanto que usamos nas capas do jornal e em nosso dia a dia”, explica o editor executivo de Conteúdos Digitais Luís Fernando Bovo.

ONDE: R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. QUANDO: Inauguração: 3ª (21). 10h/18h (fecha dom.). Até 31/3. QUANTO: Grátis.