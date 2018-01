Fortunato Depero é homenageado em mostra no MAC-USP

Obra ‘Subway’, de 1930. Foto: divulgação

Um dos principais nomes do futurismo na Itália, o artista plástico Fortunato Depero (1892-1960) levou os preceitos desta vanguarda estética para além da pintura, trabalhando com design em campanhas publicitárias e móveis e com cenografia teatral. Sua abrangente carreira é apresentada ao público brasileiro a partir deste sábado (30), no MAC-USP.

Organizada pelo Istituto Italiano di Cultura de São Paulo, a mostra ‘Depero Futurista e Artista Global’ reúne um conjunto de 65 criações do modernista italiano, algumas nunca expostas no País.

Sob a curadoria de Maurizio Scudiero, a exposição percorre, além das pinturas de Depero, seus trabalhos publicitários – como as famosas campanhas para a marca Campari.

ONDE: MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (30), 11h. Até 27/3. QUANTO: Grátis.