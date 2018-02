Fôrma de Pudim inaugura loja em Moema

12 versões: pudins em fôrmas individuais para comer na loja (Foto: Otavio Bragante/Divulgação)

Os pudins cremosos da Fôrma de Pudim já são conhecidos de quem gosta do doce. A novidade é que estão mais acessíveis. Antes eram vendidos apenas para viagem (e sob encomenda) no ateliê tocado pela chef Daniela Aliperti em parceria com a sócia Fernanda Nader, na Vila Nova Conceição. Agora, os pudins – e a cozinha – estão de casa nova, que também funciona como loja, em Moema.

Além dos tamanhos maiores, de 500g (R$ 50, para 4 pessoas), 1 quilo (R$ 80) e 1,7 quilo (R$ 105, até 18 porções), a loja vende fatias do doce inteiro (R$ 10) e pudins individuais de 80g (R$ 10) e 30g (R$ 4,50), em sabores que se alternam na pequena vitrine. Entre as 12 versões feitas por Daniela, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha (e não essência), o de chocolate belga, de pistache, café, Ovomaltine, coco, nozes e doce de leite.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os individuais também são servidos na forminha com calda de caramelo no fundo, para comer às colheradas. Exceto o pudim brulée, que ganha uma camada de açúcar caramelizado na hora com o maçarico (R$ 10, 80g).

Para acompanhar, café Nespresso (R$ 5,50), chás e refrigerantes. Para quem não quiser ir direto à sobremesa, a casa prepara tostex (R$ 13/R$ 15).

ONDE: R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030.

QUANDO: 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.