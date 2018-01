'Força Maior' é drama sueco com toque de humor

No drama de Força Maior há um bocado de suspense. Ganhador do prêmio do júri da seção ‘Um Certo Olhar’ do Festival de Cannes de 2014, indicado pela Suécia para disputar uma vaga a concorrente de melhor filme estrangeiro no Oscar, e um dos filmes de destaque na seleção da última Mostra de Cinema de São Paulo, o longa inteiro se desenvolve em cima de tensões que acabam estourando – seja entre os personagens, seja na natureza que os rodeia.

Quem dirige o filme é Ruben Östlund, sueco que começou sua carreira cinematográfica fazendo filmes esportivos de esqui. Foi por causa deles que começou a estudar cinema, e é justamente esse esporte que dá o pretexto e o cenário para mostrar uma rica família da Suécia que entra em crise.

Na trama, o homem de negócios Tommas (Johannes Bah Kuhnke), sua mulher Ebba (Lisa Loven Kongsli) e seus dois filhos pequenos, Vera (Clara Wettergren) e Harry (Vincent Wettergren), passam uma semana num resort de esqui nos alpes franceses.

No lugar, o luxo é evidente. Protegidos por quartos aconchegantes e roupas de esqui confortáveis, o quarteto tem, a princípio, uma dinâmica amável, quase monótona.

Nada acontece, mas as previsões dos painéis informando as condições das pistas e os canhões de alerta do resort dão sinais de que algo ruim está prestes a ocorrer. Numa refeição na varanda do hotel, a família é surpreendida por uma avalanche que chega muito perto de todos, mas não machuca ninguém.

Enquanto Ebba protege os filhos da ameaça, Tommas foge sozinho. É a ‘força maior’ da neve que coloca a mulher, ressentida pelo abandono, em conflito com o marido, cujo papel de patriarca é posto em xeque.

Apesar dos temas pesados e desconfortáveis, é um filme surpreendentemente humoroso. Tem uma fotografia exuberante e um ritmo que revela e esconde o suficiente para manter o espectador interessado – e aborda hipocrisias da ‘família perfeita’ de maneira original. Rafael Abreu