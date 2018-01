Nomes da música independente participam do Fora da Casinha

Em 2017, a Casa do Mancha completa dez anos, consolidada como um dos principais locais para shows da cena independente e autoral de São Paulo. Desde o ano passado, o festival Fora da Casinha expande as atividades da pequena casa comandada por Mancha Leonel. Onze artistas se apresentam em três espaços do complexo Unibes Cultural.

Às 16h, Maurício Pereira abre os trabalhos no lounge, seguido por Kiko Dinucci (17h30) e Anelis Assumpção e Dustan Gallas (19h). No auditório, há shows de Luiza Lian (16h30), Jaloo (18h), Maglore (19h30) e As Bahias e a Cozinha Mineira (21h). No teatro, se apresentam as bandas Ventre (17h), Hurtmold (18h30) e Cidadão Instigado (21h30), além da cantora Juliana Perdigão (20h). Renato Vieira

ONDE: Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. QUANDO: Dom. (7), 15h/23h. QUANTO: R$ 50/R$ 90. Vendas pelo site www.sympla.com.br