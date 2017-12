Um roteiro ‘anti-carnaval’ para aproveitar o feriado em SP

Blocos de rua, música alta, fantasias. Se nada disso o agrada, o Divirta-se selecionou outras atrações culturais para aproveitar São Paulo no feriado prolongado e fugir da folia. Há espetáculos teatrais, passeios infantis, shows e exposições. Confira:

CRIANÇAS E PASSEIOS

Foto: Sergio Castro/Estadão

Planetário Aristóteles Orsini

Após quase três anos em reforma, o Planetário do Ibirapuera (foto) foi reaberto. Neste primeiro momento, funciona com quatro sessões diárias, cada uma delas com 40 minutos de duração. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. 3ª a dom. e fer., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 30 min antes).

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 anos

Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos. Agora, comemora seu aniversário com uma mostra de seu repertório infantil. Neste sábado (6), é a vez da peça para bebês ‘Bailarina’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (6), 11h. R$ 5/R$ 17.

Circo Vox

Neste domingo (7), o grupo Circo Vox visita seu repertório infantil em três espetáculos: ‘Se Chover não Molha’, às 11h; ‘Caravana’, às 16h; e ‘Nostalgia’, às 19h. Rec. da produção: livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antonio, 4003-1212. Dom. (7), 11h, 16h e 19h. R$ 50/R$ 100 (por espetáculo). Sessões com audiodescrição e tradução em Libras.

EXPOSIÇÕES

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Acervo em Transformação

De longa duração, a mostra retoma os emblemáticos cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi como parte da expografia do Masp (foto). Com pequenas adaptações técnicas, as peças, que foram criadas pela arquiteta para a inauguração da sede do museu na Paulista, expõem 119 obras do acervo do Masp, com nomes como Cézanne, Matisse e Portinari. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Por tempo indeterminado.

Depero Futurista e Artista Global

Um dos principais nomes do futurismo na Itália, Fortunato Depero (1892-1960) levou os preceitos desta vanguarda estética para além da pintura. Na mostra recém-inaugurada no MAC-USP, estão reunidas 65 criações do modernista, incluindo alguns de seus trabalhos publicitários, como campanhas para a marca Campari. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/3.

Mondrian e o Movimento De Stijl

A mostra, no CCBB, apresenta tanto o trajeto percorrido por Piet Mondrian até o neoplasticismo quanto as influências do grupo da revista ‘De Stijl’ (do qual ele fazia parte) nas artes visuais, na arquitetura e no design. Das 70 obras expostas, 30 são de Mondrian. A lista também inclui nomes como Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 9h/21h (fecha 3ª). 4ª (10), a partir das 12h. Grátis. Até 4/4.

Sergio Camargo

Com o mármore, Sergio Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas, como cubos e cilindros, para explorar a sombra e a luz. Sua carreira é lembrada em mais de cem peças que estão na mostra. Além das obras, há poemas, fotografias, documentos e uma réplica de seu ateliê. A exposição sai de cartaz na terça-feira (9). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 3ª (9).

MÚSICA

FOTO: Marco Aurélio Olímpio/divulgação

Cauby Peixoto

O cantor (foto) faz show de lançamento do álbum ‘A Bossa de Cauby’ (2015). ‘Samba do Avião’ (Tom Jobim) e ‘Eu e a Brisa’ (Johnny Alf) são algumas das músicas incluídas no CD. Na apresentação, o cantor também homenageia Dick Farney. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (8) e 3ª (9), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

O cantor e compositor toca o repertório do disco ‘40 Anos Depois’ (2012), em comemoração às suas quatro décadas de carreira. Além de mostrar novas versões para clássicos que marcaram sua trajetória, ele relê canções feitas por Milton Nascimento, Noel Rosa, Tom Jobim e Paulinho da Viola. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rock’aval – Folia Rock’n Roll

O projeto é composto por shows de rock em pleno Carnaval. O grupo Supercombo faz show no sábado (6), enquanto Kid Vinil e o grupo Magazine são as atrações de domingo (7). Nem Liminha Ouviu e Vespas Mandarinas se apresentam, respectivamente, na 2ª (8) e na 3ª (9). Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 16h. Grátis.

TEATRO

Beija-me Como nos Livros

No espetáculo (foto), que tem direção e dramaturgia de Ivan Sugahara, o amor é pensado como uma invenção do ser humano. Para tanto, ele retoma clássicos da literatura sobre o assunto, como ‘Don Juan’ e ‘Os Sofrimentos do Jovem Werther’. 75 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.) R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (6). 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 19h. R$ 10. Até 28/2.

Putz Grill…

Neste stand-up, Oscar Filho apresenta seus melhores textos dos seis anos de estrada do espetáculo, além da vida do humorista e de fatos cotidianos. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb., 23h59. Sessão extra: 2ª (8), 22h. R$ 60. Até 27/2.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. 120 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Sessões extras: 2ª (8), 21h; 3ª (9), 20h. R$ 60/R$ 70. Até 27/3.

CINEMA

Carol

(Carol, EUA-Reino Unido/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. O longa acompanha as mudanças na vida de Therese, atendente numa loja de departamento que se envolve com Carol, uma cliente. Indicado aos Oscar de melhor atriz (Cate Blanchett), atriz coadjuvante (Rooney Mara) e roteiro adaptado, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. O filme de animação trata de um menino que sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo muito maior do que sua aldeia, com cidades grandes e fábricas enormes. Na obra, praticamente sem diálogos, os personagens falam um ‘português invertido’, com trilha sonora dos Barbatuques e Emicida. Indicado ao Oscar de melhor animação. Livre. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Os Oito Odiados

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos Estados Unidos do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy a um xerife. No caminho, ele dá carona a alguns passageiros inesperados, Indicado ao Oscar de melhor atriz coadjuvante (Jennifer Jason Leigh), entre outros. 18 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.