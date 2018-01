Food trucks ganham ponto fixo em Pinheiros

Foto: divulgação

Circulando pela cidade há pouco mais de um ano, o food truck Merenda de Rua – capitaneado pela chef Brunella Mar, ao lado dos sócios Tatola Godas e Dennys Motta – agora também esquenta a chapa em ponto fixo, num salãozinho de Pinheiros. Com apenas duas bancadas laterais e uma no centro rodeada por banquetas, dá para acompanhar o preparo e a montagem dos sanduíches enquanto se faz o pedido no balcão.

Uma das opções – e carro-chefe da casa – é o hambúrguer de cordeiro, coberto com queijo gouda e maionese de hortelã (R$ 20). Outro burguer sugerido em um quadro na parede é o de fraldinha (R$ 25), suculento, escoltado por queijo gruyère, bacon doce, alface americana e molho especial da casa, dentro do pão macio da Santo Pão.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros quatro lanches completam o cardápio, como o de maminha na cerveja preta com cebola roxa (R$ 18) e o pão com ovo, presunto Royale, queijo gouda e rúcula (R$ 15). Sem culpa, arremate com o cheesecake no potinho (R$ 5). Por enquanto, a casa só abre para o almoço.

ONDE: R. Maria Carolina, 757, Pinheiros, 2385-7283.

QUANDO: 11h30/15h (sáb., 12h/16h; fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

Foto: divulgação

Outro truck que ganhou loja foi o Hot D.O.C. Com 21 cm, os lanches podem ser montados com dois sabores, como esta versão meio ‘Japadog’ e meio ‘BLT’, com bacon (R$ 18; foto). Além dos caprichados hot-dogs, a casa – empreitada dos sócios Fernando Mainardi e Mauricio Bicudo – serve ‘Corn Dog’ (R$ 9), salsicha empanada na farinha de milho e frita, batatas rústicas e chips e onion rings (R$ 15, cada porção).

Para beber, há refrigerantes e cervejas nacionais e importados e uma seleção de milk-shakes nos sabores chocolate, Oreo e caramelo com flor de sal (R$ 15, cada).

ONDE: R. dos Pinheiros, 248, Pinheiros, 3571-6491.

QUANDO: 12h/21h (4ª a 6ª, até 23h; sáb., até 0h; dom., 12h30/20h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.